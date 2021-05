Jean Trebek explique pourquoi son mari Alex Trebek voulait «  autonomiser les gens  »

Que ce soit grâce à ses nombreux efforts philanthropiques ou à sa force face au cancer du pancréas, Alex Trebek a toujours cherché à donner aux autres les moyens de relever les défis de leur vie.

La veuve de Trebek, Jean Trebek, a parlé de cette qualité particulière de feu « Jeopardy! » hôte avec la co-présentatrice de 45secondes.fr Savannah Guthrie dans le cadre de l’émission spéciale NBC « Inspiring America: The 2021 Inspiration List » samedi.

Trebek a été très ouvert sur son diagnostic de cancer et les difficultés auxquelles il a dû faire face avant sa mort à 80 ans en novembre.

« Je pense que l’un des cadeaux d’Alex était qu’il pouvait être très résolu et savoir que la vérité ne vous ferait pas de mal, et il voulait donner aux gens les moyens de surmonter tous les défis qu’ils avaient dans la vie avec un sentiment de force intérieure, de dignité intérieure. et l’amour », a déclaré Jean Trebek.

Elle cherche à perpétuer l’héritage de son mari en aidant les autres pendant les périodes difficiles en poursuivant le travail de bienfaisance qui a marqué leur mariage de 30 ans.

Elle a récemment inauguré un nouveau refuge pour sans-abri à Los Angeles qui a été en partie financé par les Trebeks dans le cadre de la mission de sauvetage Hope of the Valley.

«Il était profondément reconnaissant de faire partie de la solution», a-t-elle déclaré. «Nous avons tous les deux vu la montée du sans-abrisme. Maintenant, nous avons cette magnifique maison de pont qui est en cours de construction pour aider les gens.

Le couple s’est impliqué dans de nombreuses causes au fil des ans, notamment le financement de bourses d’études à l’Université Fordham de New York, le soutien des United Service Organizations, le don d’espace dans un parc public dans les collines d’Hollywood et le financement de projets mondiaux via World Vision.

Ils ont également veillé à transmettre cet esprit de don à leurs trois enfants, qui comprenait un voyage dans un village de Zambie pour voir un centre communautaire et une école qu’ils ont aidé à financer.

« Nous avons décidé d’emmener les enfants en Afrique juste pour leur montrer: » Regardez, c’est là que nous avons besoin d’aide « », a déclaré Trebek. « Et Alex et moi étions de grands fans de cela, le démontrant en fait dans notre famille. »

Elle s’est également souvenue d’un moment en Éthiopie il y a des décennies, quand une jeune femme était si désespérée qu’elle a offert son bébé à Alex, ce qui a eu un effet profond sur lui.

« Je pense qu’à ce moment-là, en rencontrant cette femme, il était comme, ‘Wow’, et puis il vous reste (avec), ‘Que puis-je faire de plus?' », A déclaré Trebek.

Une grande partie de l’amour qu’il a mis dans le monde grâce à ses efforts de bienfaisance et ses 36 ans en tant qu’hôte de « Jeopardy! » lui a été rendu vers la fin de sa vie alors que ses fans, ses pairs, ses concurrents et ses collègues lui ont fait savoir à quel point il comptait pour eux.

Le concurrent Dhruv Gaur l’a presque fait pleurer en 2019 lorsqu’il a écrit «Nous t’aimons, Alex», avec un dessin de cœur pendant Final Jeopardy.

« Et quand ce concurrent a écrit cela, vous pouviez le voir, comme, ‘Oh, ne me faites pas pleurer ici, mais j’aime ça » « , a déclaré Trebek. » Je pense que cela signifiait le monde pour lui. «

La dignité et le courage de Trebek pendant son traitement contre le cancer ont également inspiré un autre « Jeopardy! » champion, Jason Idalski, dans son propre parcours contre le cancer. Le jour de la mort de Trebek, Idalski a commencé à se sentir malade et a rapidement été diagnostiqué avec une leucémie aiguë.

« Alex m’a définitivement inspiré par la façon dont il a traité son cancer », a déclaré Idalski à Savannah il y a quelques semaines. « Il y a eu tellement de fois qu’il a dû être si malade, mais il n’a jamais laissé passer, n’a jamais manqué une étape. »

Idalski a déclaré que sa leucémie était maintenant en rémission.

Jean Trebek est réconforté par des histoires comme celle-là alors qu’elle tente de célébrer sa mémoire tout en pleurant la perte de l’amour de sa vie.

«Je pense que maintenant, en parlant avec vous, je vais bien», dit-elle. « Tu sais? Je vais bien. J’ai absolument des moments de chagrin qui viennent de m’envahir. Il me manque beaucoup. »