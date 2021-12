Le redémarrage de Red Sonja est toujours en cours, confirme Hannah John-Kamen

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City la star Hannah John-Kamen a confirmé avec un certain zèle que l’adaptation en direct de la bande dessinée d’épée et de sorcellerie, Sonja rouge, va toujours de l’avant. Bien que peu de choses n’aient encore été révélées sur le projet, John-Kamen a répondu avec un « Oui ! » enthousiaste. et un rire lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours à bord pour donner vie à la super-héroïne guerrière.

Créée par l’écrivain Roy Thomas et l’artiste Barry Windsor-Smith pour Marvel Comics en 1973 et partiellement basée sur le personnage de Robert E. Howard, Red Sonya of Rogatino, Red Sonja est une bretteuse qui est apparue pour la première fois dans Marvel’s Conan le Barbare. Comme c’est si souvent le cas, le personnage subit une histoire tragique lorsqu’un groupe de mercenaires tue sa famille et brûle leur maison. Alors que Sonja tente de se défendre, elle ne peut pas soulever l’épée de son frère et est torturée par le groupe d’envahisseurs. Son cri de vengeance est bientôt répondu par la déesse rouge Scáthach qui l’imprègne d’une force et de compétences de combat incroyables.

UNE Sonja rouge le redémarrage est prévu depuis un certain temps et a finalement gagné du terrain plus tôt cette année, faisant appel au réalisateur Joel Soloway qui travaillera à partir d’un scénario qu’ils ont co-écrit avec l’écrivain et showrunner derrière le projet de Netflix. Pilleur de tombe série, Tasha Huo. « Je peux vraiment m’amuser avec Red Sonja », a déclaré Soloway à propos de l’adaptation. « Je la vois un peu plus comme le premier type de super-héros bad girl. Un peu comme le Batman de The Dark Knight ou Deadpool, vous savez ? Le monde change tellement en ce moment pour les super-héros, que j’ai vraiment hâte de le voir aller non seulement à la limite de ce que j’ai jamais écrit et réalisé auparavant, mais aussi à la limite du genre. »

Soloway a également fait l’éloge du casting de Hannah John-Kamen en tant que personnage principal de Marvel Comics, la décrivant comme « une actrice très talentueuse que nous suivons depuis des années et elle EST Red Sonja. Sa gamme, sa sensibilité et sa force sont toutes des qualités que nous que nous recherchions et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’entreprendre ce voyage ensemble. » En achetant le film au marché du film européen plus tôt cette année, Soloway a expliqué pourquoi le moment est venu pour Red Sonja d’éclairer l’écran. « Il ne pourrait pas y avoir de plus grand moment dans notre monde pour la manière dont Red Sonja exerce son pouvoir et sa connexion avec la nature et notre planète… [she’s] une héroïne ancienne avec une vocation épique », a déclaré Soloway.

Sonja rouge n’a pas encore reçu de date de sortie mais devrait commencer le tournage en 2022. Hannah John-Kamen quant à elle peut actuellement être vue dans une autre adaptation-slash-reboot, celle de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, qui redémarre la célèbre franchise de jeux vidéo. Réalisé par Johannes Roberts, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City jette le public en 1998, et suit un groupe de survivants essayant de survivre lors d’une épidémie de zombies dans la petite ville de Raccoon City. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.





