Crossover de « FBI », « International » et « Most Wanted »: quand, comment et à quelle heure voir l’émission spéciale de CBS

Un grand événement du SCS est sur le point de débarquer sur les écrans ! Les séries « FBI », « FBI : international » et « FBI : les plus recherchés » seront réunis dans un spécial de 3 heures, qui promet de surprendre tous ses téléspectateurs.

L’événement s’appelle « Menace imminente » et nous présentera les célèbres équipes de drames criminels travaillant ensemble, découvrant que l’enlèvement d’un citoyen américain à Rome implique un complot international pour mener une attaque terroriste, avec des pertes massives à New York.

Ensuite, quand, comment et à quelle heure voir le spécial en trois parties de SCS ? Voici ce que vous devez savoir sur le croisement de la série « FBI », « International » et « Most Wanted ».

QUAND SERA LA PREMIÈRE CBS CROSSOVER?

L’émission spéciale sera diffusée le mardi 4 avril 2023, avec un ordre inhabituel : l’épisode « FBI : International » sortira en premier, puis l’épisode « FBI », et il se terminera par l’épisode « FBI : Most Wanted ».

Scène de l’émission spéciale « Menace imminente » (Photo : CBS)

À QUELLE HEURE SERA LA PREMIÈRE CBS CROSSOVER?

1. Première partie : « FBI International »

La première partie de croisement sera présenté en première à 20 h (HE) / 19 h (CT).

De quoi ça parle? Lorsque l’enlèvement d’un architecte américain à Rome semble être lié à une menace terroriste qui se prépare à New York, le « FBI » Jubal et Nina rejoignent Forrester et son équipe Fly en Italie pour travailler ensemble, avec le afin de retrouver l’américain disparu. et faire la lumière sur la cible américaine des terroristes.

Des invités de prestige: Jeremy Sisto, Shantel VanSanten, Alana De La Garza et John Boyd du « FBI ».

2. Deuxième partie : « FBI »

La deuxième partie de croisement il arrivera à 21h (ET) / 20h (CT).

De quoi ça parle? Pour aider Scola dans sa mission d’infiltration pour trouver les terroristes derrière l’attaque imminente sur New York, Maggie appelle Remy du « FBI: Most Wanted », dont l’informateur pourrait être la clé de l’opération.

Des invités de prestige: Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood et Vinessa Vidotto de « FBI : International » ; et Dylan McDermott, Roxy Sternberg et Keisha Castle-Hughes de « FBI : Most Wanted ».

3. Troisième partie : « FBI : Most Wanted »

La troisième partie de croisement sera présenté en première à 22 h (HE) / 21 h (CT).

De quoi ça parle? Le temps presse alors que les équipes du «FBI» et du «FBI: Most Wanted» unissent leurs forces pour traquer les terroristes fugitifs alors qu’ils se rapprochent de la mise en œuvre d’un complot visant à détruire un monument majeur de la ville de New York. .

Des invités de prestige: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Kane et Shantel VanSanten de « FBI » et Luke Kleintank de « FBI : International ».

COMMENT VOIR LE CROSSOVER CBS ?

Si vous êtes aux États-Unis, il vous suffit de vous connecter au SCS à l’heure dite. N’oubliez pas que vous pouvez également accéder au signal en direct à partir de ce lien.

La spéciale « Menace imminente » dure trois heures (Photo: CBS)

QU’EST-CE QUE JOHN BOYD A DIT DE CET ÉVÉNEMENT ?

L’acteur Jean Boydétoile de « FBI »il était très enthousiaste à l’idée de faire partie du casting de cette spéciale.

Dans les déclarations faites à Ligne de télévisiona expliqué : « C’était un peu surréaliste d’être assis dans la salle de réunion avec le casting de ‘Most Wanted’ et d’avoir une scène où tout le monde regardait mon personnage. Je regarde l’émission et l’émission me regarde ! Je vivais une expérience hors du corps. »