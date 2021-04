Qui est la nouvelle petite amie de Diego Boneta?

Luis Miguel, la série j’ammène à Diego Boneta d’être reconnu dans le monde entier compte tenu de l’incroyable ressemblance de l’acteur avec le chanteur et, bien sûr, il a également souligné le niveau avec lequel il s’est mis à la place de l’interprète. Cependant, ce n’est pas la seule chose qui a commencé à attirer l’attention de cette biographie publiée sur Netflix.

Diego Boneta est Luis Miguel. Photo: (IMDB)



C’est qu’en plus de devenir l’interprète de Luis Miguel, Diego Boneta Il est devenu l’un des acteurs les plus recherchés. C’est pourquoi sa vie privée, dont il fait très attention, est contrôlée à la loupe et, à chaque pas qu’il fait, est synonyme de faire de lui le centre de tous les médias.

En fait, il y a à peine quelques heures, Boneta se serait fait prendre à l’aéroport de Mexico avec l’actrice Renata Notni. Selon ce qui s’est passé, l’intention des artistes était de prendre un vol pour Puerto Vallarta pour profiter de vacances romantiques.

Renata Notni serait le nouvel amour de Diego Boneta.



Cependant, Diego et Renata ont essayé d’être très prudents en se séparant, mais n’ont toujours pas pu éviter les caméras et les questions des journalistes qui les ont approchés à l’aéroport. « Ils savent que je ne parle pas de ma vie privée, ce que je peux vous dire c’est que la deuxième saison de Luis Miguel, la série est déjà sortie« Dit-il sans donner de détails sur leur relation.

De son côté, la star de Le dragon Il a tenté de fuir la presse, mais de la même manière, il a dissipé les doutes sur sa liaison avec son collègue. « En vacances à Puerto Vallarta. Non, non, d’où viennent-ils ça? Donne moi une chance car je suis en retard et l’avion va me quitter», A-t-il assuré.







C’est le journaliste Álex Kaffie qui, fin janvier dernier, a donné le scoop qui Diego Boneta et Renata Notni serait en couple. Et, en fait, les rumeurs se sont intensifiées lorsqu’il a été révélé que le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, l’acteur aurait surpris sa prétendue petite amie avec un arrangement floral.