Télescope Celestron Inspire 80AZ: examen complet

Le Celestron Inspire 80AZ est le membre amélioré de la gamme originale de télescopes Celestron de la gamme Inspire. Le fabricant promet des optiques supérieures et des accessoires développés par rapport à son prédécesseur, assurant aux astronomes que les vues terrestres et célestes sont une configuration simple.

L’assemblage de ce télescope est un aspect incroyablement simple. Il vous suffit d’ouvrir les pieds du trépied et de sécuriser la position du plateau d’accessoires intégré, puis de monter le tube du télescope dans le verrou en queue d’aronde sur la monture alt-azimut.

Avec une ouverture de 3,51 pouces (80 mm), ce réfracteur convient aux observations des membres les plus brillants du système solaire, y compris la lune, Vénus, Jupiter et Saturne. Le système optique est également capable de fournir des vues plus rapprochées de cibles plus lumineuses du ciel profond telles que la galaxie d’Andromède (Messier 31) et la nébuleuse d’Orion (Messier 42), qui brillent à des magnitudes +3,44 et +4, respectivement.

Le Celestron Inspire 80AZ pèse 16,98 lb. (7,70 kilogrammes), ce qui le rend incroyablement facile à transporter au-delà de la cour arrière et vers un site de ciel sombre sans aucun problème. Combinez cela avec une configuration facile, une monture alt-azimut simple à utiliser et tout ce dont vous avez besoin pour une bonne nuit d’observation dès la sortie de la boîte et vous avez un instrument destiné aux débutants. De plus, le forfait coûte moins de 300 €, il n’y a donc pas beaucoup d’investissement requis pour se lancer dans l’observation du ciel.

Spécifications clés du Celestron Inspire 80AZ Conception optique: Réfracteur

Ouverture: 3,15 « (80 mm)

Distance focale: 35,43 « (900 mm)

Rapport focal: f / 11

Oculaire 1 focale: 20 mm (45x)

Oculaire 2 focale: 10 mm (90x)

Poids total du kit: 16,98 livres (7,70 kg)

Type de monture: Alt-azimut

Celestron Inspire 80AZ: Conception

Package d’observation complet

Le suivi des objets est un défi

Finition de haute qualité au tube

Au déballage, la finition de haute qualité du tube optique – peinte en bleu métallique clair brillant – est immédiatement évidente, mais c’est formidable de voir que Celestron ne s’est pas trop éloigné de l’orange associé à la marque depuis de nombreuses années. . en particulier, la barre en queue d’aronde de style Vixen a été façonnée dans la couleur emblématique, aux côtés des ornements orange sur la monture. Le pare-buée et le dispositif de mise au point de l’Inspire 80AZ sont en plastique de bonne qualité qui promet de durer des années d’usure. La lentille doublet achromatique est entièrement revêtue pour des vues claires et claires grâce à une bonne transmission de la lumière.

L’Inspire 80AZ est livré avec une diagonale d’image dressée à 90 degrés avec un raccord de 1,25 pouce qui rend le télescope adapté aux vues terrestres et célestes, une paire d’oculaires Kellner (20 mm et 10 mm), un plateau d’accessoires et un chercheur StarPointer Pro. De nombreux télescopes pour débutants sont fournis avec un viseur optique fragile qui limite le saut d’étoiles ou la navigation vers les étoiles les plus brillantes du ciel, mais le StarPointer de l’Inspire 80AZ est une agréable surprise – il est capable de détecter des étoiles faibles sous une pollution lumineuse modérée pour une expérience précise pour trouver notre chemin dans le ciel nocturne.

En prime, il existe d’autres éléments fournis avec l’Inspire 80AZ qui sont rarement inclus avec un télescope pour débutant, y compris un capuchon anti-poussière qui sert également de support pour smartphone et une lampe de poche LED rouge amovible. Les lampes de poche rouges sont importantes pour préserver votre vision nocturne: vos pupilles – qui mettent entre 20 à 30 minutes pour s’adapter à l’obscurité – ne sont pas affectées par la lumière rouge, les laissant dilatées.

Cette lampe de poche rouge peut être fixée au support pour briller sur le plateau du trépied, mais peut également être détachée, ce qui en fait un kit utile à avoir dans votre arsenal d’observation, en particulier si vous perdez un oculaire dans l’herbe ou avez besoin de vous référer à un guide du ciel nocturne.

L’Inspire 80AZ est fourni avec un code permettant de télécharger le logiciel d’astronomie Starry Night de Celestron. Ce logiciel vous permettra de planifier vos sessions d’observation, mais comme ce télescope n’a pas de monture informatisée, il n’est pas possible de tirer le meilleur parti du logiciel en utilisant la fonction GoTo.

Sans installation informatisée, vous devrez faire pivoter manuellement le télescope pour suivre un objet du ciel profond, ce qui nécessite le mouvement simultané le long de deux axes: de haut en bas ainsi que de gauche à droite. Le suivi des cibles avec ce télescope peut être un défi car il nécessite une main délicate et ferme – quelque chose qui peut être un défi à réaliser pour quelqu’un sans aucune expérience de l’utilisation d’un télescope. Cependant, la pratique rend parfait dans la maîtrise des commandes pour une expérience d’observation satisfaisante.

Celestron Inspire 80AZ: première lumière et fonctionnalité

Vues claires, avec une fausse couleur observée

Adaptateur pour smartphone facile à utiliser

Flou amélioré avec l’ajout d’oculaires

L’une de nos séances d’examen était axée sur les observations de la lune, qui était presque pleine avec une luminosité d’environ 90%. Avec la majorité de la surface lunaire disponible pour que nous puissions voir, nous avons inséré l’oculaire de 20 mm dans le raccord, le fixant en place avec une seule vis.

À un grossissement de 45x, la lune s’adapte parfaitement au champ de vision, mais afin d’obtenir une vue rapprochée des cratères, de la jument lunaire et des rainures, le Kellner de 10 mm était notre oculaire de prédilection, augmentant le grossissement jusqu’à 90x.

Les vues sont assez claires à travers ce télescope alors que nous avons tué des cratères Tycho et Copernic, mais comme prévu et en raison du prix raisonnable de l’Inspire 80AZ, il y avait un degré de fausse couleur le long du membre lunaire – nous recommandons également d’utiliser un filtre lunaire pour améliorer le contraste, renversant la luminosité qui efface souvent les détails époustouflants de la lune.

Nous avons découvert une myriade d’opportunités de photographie au cours de nos observations, ce qui nous a permis d’utiliser l’adaptateur pour smartphone fourni avec le package Inspire 80AZ. Heureusement, notre iPhone 11 était facile à attacher grâce à quelques bandes élastiques qui maintenaient le smartphone en place – un design simple mais efficace, sans glissement.

S’il existe une option pour changer l’écran de votre téléphone afin qu’il émette une lumière rouge pour préserver votre vision nocturne, cela améliorera considérablement vos observations, en particulier des cibles plus pâles du ciel profond.

Ayant raté de peu notre occasion d’observer Jupiter, nous avons tourné notre attention vers la géante gazeuse annelée Saturne qui, au moment de nos observations, brillait avec une magnitude impressionnante de +0,36.

Bien que la luminosité du géant annelé ait rendu la planète facile à naviguer, la taille angulaire de Saturne dans le champ de vision était considérée comme trop petite pour apprécier pleinement la beauté de la planète, même avec l’oculaire de 10 mm.

Les télescopes réfracteurs autour de 300 € produisent généralement des vues légèrement floues, en raison de l’aberration de l’objectif, ce qui a créé un défi pour résoudre Saturne et son système d’anneau. Nous vous recommandons d’accessoiriser l’Inspire 80AZ avec d’autres oculaires, en gardant à l’esprit les grossissements utiles du télescope de 11x et 189x pour éviter le flou.

Parmi les deux oculaires, le 20 mm offre un champ de vision beaucoup plus large, ce qui signifie que vous pouvez rechercher une plus grande partie du ciel. Cet oculaire est beaucoup plus utile pour les cibles plus diffuses telles que les galaxies brillantes et les nébuleuses, nous offrant l’occasion idéale de capturer la galaxie voisine Andromeda.

Les capacités de collecte de lumière de ce télescope ont réussi le test, car il a révélé une tache ovale de lumière avec une luminance de grande concentration au cœur de la galaxie spirale. L’oculaire de 20 mm affichait une vue adéquate avec un grossissement inférieur.

Celestron Inspire 80AZ: Verdict

Le Celestron Inspire 80AZ est un excellent télescope pour un débutant – en particulier compte tenu de la facilité de configuration, de la simplicité d’utilisation et de l’ensemble complet qui offre plus d’accessoires que la plupart des ensembles de télescopes de démarrage.

Les optiques sont d’un assez bon niveau pour révéler des cibles agréables dans le ciel nocturne, offrant une vue correcte de la lune, des planètes et des cibles plus brillantes du ciel profond telles que des nébuleuses et des galaxies. Cependant, lors des observations, nous avons détecté un certain degré de franges de couleur et de flou dans le champ de vision. Ce dernier est facilement résolu avec une sélection rigoureuse des oculaires, nous vous recommandons donc d’investir dans d’autres oculaires pour tirer le meilleur parti du système optique de l’Inspire 80AZ.

La lumière rouge LED détachable et l’adaptateur pour smartphone sont des fonctionnalités qui ne sont généralement pas fournies avec de nombreux télescopes pour débutants, mais nous les apprécions certainement. Ces extras sont utiles pour préserver la vision nocturne et vous essayer à l’astrophotographie de base sur smartphone et sans frais supplémentaires pour l’astronome.