La NASA partage le selfie du rover Perseverance avec son hélicoptère Ingenuity sur Mars

Le rover Perseverance Mars de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a cliqué sur un selfie sur la planète rouge à l’aide de sa caméra embarquée appelée WATSON qui est placée à l’extrémité de son bras robotique. Dans un article de blog par Mars Exploration Program, NASA Science partage que jusqu’à 62 images individuelles ont été assemblées afin d’obtenir ce selfie du rover avec son petit hélicoptère robotique Ingenuity. L’image a été partagée sur Twitter, le pseudonyme officiel de Perseverance Mars Rover de la NASA a déclaré que l’image qui est le premier selfie de la mission a été prise au cratère Jezero. Le rover surveille également Ingenuity alors que l’hélicoptère se prépare pour son premier vol. En signant le tweet, le compte officiel a déclaré: « Oser des choses puissantes en effet. »

Récemment, un autre des rovers martiens de la NASA – Curiosity – a partagé un selfie panoramique avec une majestueuse formation rocheuse sur Mars, connue sous le nom de Mont Mercou. L’image a été créée à partir de 60 images individuelles. Cela a été pris le 26 mars 2021, le 3070e jour martien (sol), de la mission de Curiosity sur Mars par deux caméras sur le rover.

L’hélicoptère Ingenuity ne pèse que 1,8 kg peut être vu à une distance de quatre mètres du rover dans le selfie. Le rover Perseverance et Ingenuity ont atterri sur Mars le 18 février. Leur selfie ensemble a été cliqué le 6 avril, selon le article de blog. Une caméra appelée WATSON ou capteur topographique grand angle pour les opérations et l’ingénierie et SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman et Luminescence for Organics and Chemicals) ont été utilisées pour capturer les images.

Deux robots, un selfie. Salutations de Jezero Crater, où j’ai pris mon premier selfie de la mission. Je regarde aussi le #MarsHelicopter Ingéniosité alors qu’il se prépare pour son premier vol dans quelques jours. Oser des choses puissantes en effet. Images: https://t.co/owLX2LaK52 pic.twitter.com/rTxDNK69rs – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 7 avril 2021

Le premier vol d’Ingenuity était prévu pour la première fois le 12 avril mais doit repousser au 14 avril en raison de problèmes techniques avec les rotors de l’hélicoptère. Lors de son premier vol, le rover va envoyer à l’hélicoptère des instructions du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Après le premier vol, en utilisant les caméras de navigation et Mastcam-Z, le rover Perseverance va éventuellement relier des images, des vidéos et des données d’ingénierie d’Ingenuity. Grâce à ces données, l’équipe d’Ingenuity pourra déterminer si le premier vol de l’appareil sur Mars a été un succès ou non.

Si la mission est un succès, la NASA effectuera un autre vol peu de temps après.

