« Nous avons le plus grand respect les uns pour les autres et restons des amis proches. »

Elliot Page a demandé le divorce de sa femme Emma Portner après trois ans de mariage.

Umbrella Academy L’acteur a épousé Emma, ​​une danseuse et chorégraphe talentueuse, en janvier 2018. Le couple ne partage pas d’enfants, mais ils ont un chien de sauvetage nommé Mo ensemble.

Dans une déclaration commune au Hollywood Reporter, le couple a déclaré: « Après mûre réflexion et mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de divorcer après notre séparation l’été dernier. Nous nous respectons mutuellement et restons des amis proches. »

LIRE LA SUITE: Elliot Page, star de la Umbrella Academy, est trans



Elliot Page demande le divorce de sa femme Emma Portner. Photo: Vivien Killilea / pour LA Dance Project, @elliotpage via Instagram

La rupture survient près de deux mois après qu’Elliot est devenu transgenre. « Je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot », ont-ils dit dans un communiqué.

Il a poursuivi: « J’aime le fait que je suis trans. Et j’aime le fait que je suis queer. Et plus je me tiens près et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis. »

À l’époque, Emma a publiquement soutenu son mari, partageant sa lettre sur Instagram à côté de la légende: « Je suis tellement fière d’Elliot. Les personnes trans, queer et non binaires sont un cadeau pour ce monde. Je demande également patience et confidentialité, mais que vous vous joignez à moi dans le soutien fervent de la vie trans chaque jour. L’existence d’Elliot est un cadeau en soi. Brillez sur la douce E. Je t’aime tellement. «

