Qui est l’ex-petit ami de Billie Eilish, Brandon « Q » Adams? Un nouveau documentaire révèle une relation

Le documentaire Apple TV + de Billie Eilish est enfin là et il donne aux fans un regard intime sur sa vie personnelle, sa carrière et son ascension vers la gloire. Billie parle également de sa précédente relation avec Brandon Quention Adams, également connu sous le nom de «Q».

Billie a déjà parlé de son histoire de rencontres en 2020, expliquant qu’elle préférait garder les choses privées et sortir avec les gens en secret. Dans une précédente interview avec Capital FM, Billie a déclaré: « J’ai eu des relations et je les ai gardées privées, et même celles que j’ai eues; avec la petite quantité que j’ai laissé voir le monde, je le regrette. »

Dans son nouveau documentaire Apple TV + Le monde est un peu flou, Billie donne aux fans un aperçu de sa relation précédente avec Q, également connue sous le nom de rappeur 7: AMP.

Billie Eilish ex-petit ami Q apparaît dans son documentaire AppleTV. Image: Steve Granitz / WireImage, AppleTV +

Qui est Brandon Quention Adams?

Brandon Adams, également connu sous le nom de « Q », est un rappeur et auteur-compositeur qui sort de la musique sous le nom de 7: AMP.

Selon divers médias, Q serait né en juin 1996, ce qui ferait de lui 24 ans. Il a sorti son premier album, Bleaupro, en 2016. Billie est également apparu sur la couverture de son premier album, ainsi que dans une série de clichés promotionnels pour le projet.

Aucun d’eux n’a confirmé publiquement qu’ils sortaient ensemble à un moment quelconque de leur relation.



L’ex-petit ami de Billie Eilish, Q, apparaît dans son documentaire AppleTV. Image: AppleTV +

Quand Billie Eilish et Q sont-ils sortis ensemble?

On ne sait pas quand ils ont officiellement commencé à sortir ensemble. Q apparaît pour la première fois dans un documentaire dans des images tournées en 2018, alors que Billie avait 16 ans.

Billie peut être vue en train d’étreindre Q lors d’un événement et est filmée assise avec lui sur un canapé dans les coulisses du spectacle. Ils sont ensuite montrés en train de patiner ensemble à sa fête de 17 ans et Billie montre plus tard des photos d’eux ensemble sur son téléphone. Q est également vu lors de divers événements au début de 2019, y compris la soirée de lancement de l’album de Billie.

En 2019, Billie est contrariée que Q ne soit pas venue lors de ses répétitions à Coachella. Elle a expliqué la situation à son frère Finneas O’Connell en disant: « J’ai dit: ‘Je t’achète des billets pour ça, et le fait est que tu dois passer du temps avec moi. Tu dois me voir si je pars. pour vous laisser venir gratuitement. Je ne l’ai pas vu depuis deux jours et demi. «

Il se présente bientôt mais ne salue pas Billie après qu’elle lui ait demandé de la voir après sa performance.

Billie et Q semblent avoir rompu en juin 2019.



Billie Eilish partage des photos d’elle et de Q dans son document AppleTV. Image: AppleTV +

Pourquoi Billie Eilish et Q ont-ils rompu?

Dans le documentaire, Billie explique pourquoi elle a rompu avec Q, en disant: « Je n’étais tout simplement pas heureuse. Et je ne voulais pas les mêmes choses qu’il voulait et je ne pense pas que ce soit juste, pour lui. Je ne le veux pas. Je pense que vous devriez être dans une relation, super excité par certaines choses dont l’autre personne ne se soucie pas moins. «

« Et il y avait juste un manque d’effort, je pense. J’étais littéralement juste comme, ‘Mec, tu n’as même pas assez d’amour pour t’aimer, tu ne peux pas m’aimer. Et tu ne m’aimes pas. Comme, tu pensez que vous faites. ‘ »

Billie a continué: « Je l’aime, cependant, c’est ce qui a rendu les choses plus difficiles. Parce que je ne suis pas sur lui. Je n’ai pas trouvé quelqu’un d’autre. Je n’ai pas arrêté d’avoir de l’amour pour lui. J’ai passé du temps loin de lui pendant un petit moment et je me suis dit: « Wow. Il me manque tellement parce que je m’inquiète tout le temps pour toi. » «

« Je ne veux pas le réparer. Je ne peux pas le réparer, j’ai essayé. Je ne peux plus le faire. »

Après leur rupture, il semble que les deux soient toujours en bons termes après que Q ait souhaité à Billie un joyeux anniversaire en décembre 2019.

