Love Island demande aux candidats gays et lesbiens de postuler pour la saison 7

Love Island cherche à diversifier le spectacle avec les candidats LGBTQ + dans leur toute nouvelle saison.

Love Island a longtemps été critiqué pour avoir exclu la communauté LGBTQ + de l’émission, mais cela semble maintenant sur le point de changer.

Après leur plus longue pause à ce jour, Love Island est enfin prêt à revenir sur nos écrans le 28 juin 2021 et ITV organise actuellement des appels de casting ouverts auxquels les gens peuvent postuler pour participer à la saison 7. Après une saison en Afrique du Sud, l’émission à succès reviendra à Majorque, en Espagne avec Laura Whitmore comme hôte. Cependant, il y aura un changement majeur dans le format.

Au cours des saisons passées, Love Island a inclus presque exclusivement des candidats hétérosexuels et évité les couples homosexuels. Cependant, il y a maintenant des rapports qui Love Island la saison 7 aura des concurrents gays, lesbiennes, bisexuels et queer.

LIRE LA SUITE: Love Island USA a appelé à retirer Noah Purvis après la surface de vidéos porno gay



Love Island saison 7: les candidats gays et lesbiens peuvent postuler. Image: ITV, avec amour de la photographie via Getty Images

Selon le Daily Star, les producteurs ont confirmé qu’ils sont « ouverts à tout candidat qui recherche l’amour tant qu’il a plus de 18 ans ». Ils rapportent également qu’ITV «accepte les candidatures de célibataires homosexuels et hétéros» et que l’émission s’est même associée à Tinder pour aider à trouver une sélection aussi diversifiée que possible de nouveaux candidats à Love Island.

Le Daily Star continue de dire: « ITV et Love Island ont fait équipe avec Tinder plus tôt cette année pour trouver un nouveau groupe d’habitants de l’île. Ils ont placé les annonces de manière stratégique dans l’application, vous devez donc balayer vers la gauche ou la droite. Les annonces ont été apparaissant sur les comptes homosexuels masculins et féminins ainsi que sur ceux des hétéros. «

L’année dernière, Love Island USA a fait face à des réactions négatives pour avoir retiré le candidat Noah Purvis de l’émission après qu’il ait été révélé qu’il avait déjà travaillé dans le porno gay. L’ancienne candidate britannique, Megan Barton-Hanson, qui est bisexuelle, a également expliqué qu’elle ne se sentait pas à l’aise de sortir quand elle était dans la série.

Love Island avait déjà eu un couple de même sexe dans la saison 2. La candidate ouvertement bisexuelle Katie Salmon s’est associée à Sophie Gradon. Cependant, il n’y a pas eu de couples de même sexe depuis.

Il est actuellement difficile de savoir comment Love Island a l’intention d’inclure les candidats LGBTQ + dans son format, mais nous avons hâte de voir.

Êtes-vous impatient de voir des candidats LGBTQ + sur Love Island?

