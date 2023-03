Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Trailer révèle le redémarrage animé de Seth Rogen

De l’adolescence permanente Seth Rogenune nouvelle génération de héros sort des égouts dans la première bande-annonce de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de TMNTles premières images de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem taquine la sortie animée pour les personnages bien-aimés, alors qu’ils émergent d’en dessous de New York et se battent pour être acceptés comme des héros. Découvrez la première bande-annonce passionnante de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem dessous.





Basé sur les personnages de bandes dessinées créés par Kevin Eastman et Peter Laird, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem agit comme un redémarrage pour le Tortues Ninja Teenage Mutant franchise, et reprend avec les reptiles titulaires, Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael, après des années passées à l’abri du monde humain. Les tortues ont entrepris de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptées comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvel ami April O’Neil les aide à affronter un syndicat du crime notoire, mais ils se mettent rapidement au-dessus de leurs têtes lorsqu’une armée de mutants se déchaîne sur eux.

Réalisé par l’auteur derrière Les Mitchell contre les machinesJeff Rowe, dans son long métrage aux côtés de Kyler Spears, et d’un scénario de Brendan O’Brien, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem est produit par Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver.

Parallèlement à la bande-annonce, qui offre notre premier aperçu du CGI stop motion-esque exposé avec l’aimable autorisation de Mikros Animation, une affiche pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem a également été dévoilé.





Jackie Chan, Ayo Edebiri et Seth Rogan dirigent le casting de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Paramount Pictures

Un casting d’ensemble A-list a été assemblé pour apporter le prochain Tortues Ninja Teenage Mutant aventures à la vie. Les quatre jeunes comédiens choisis pour interpréter les Tortues sont The Walking Dead: monde au-delà et La Licorne la star Nicolas Cantu dans le rôle de Léonard, Rencontrez les Voxels star Micah Abbey dans le rôle de Donatello, Le Chi star Shamon Brown Jr. comme Michelangelo, et enfin Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu star Brady Noon dans le rôle de Raphaël. L’icône hollywoodienne et légende des arts martiaux Jackie Chan exprimera son maître, Splinter, avec L’ours Ayo Edebiri dans le rôle d’April O’Neil.

Le reste de la distribution comprend Seth Rogen dans Bebop, John Cena dans Rocksteady, Hannibal Buress dans Gengis Frog, Rose Byrne dans Leatherhead, Ice Cube dans Superfly, Post Malone dans Ray Fillet, Paul Rudd dans Mondo Gecko, Maya Rudolph dans Cynthia Utrom, Natasia Demetriou comme Wingnut et Giancarlo Esposito comme Baxter Stockman.

Le plan est pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem pour lancer une nouvelle franchise de films pour les personnages, avec le chef de Paramount, Brian Robbins, disant: «C’est animé et cela remonte aux racines des tortues. Seth et son partenaire de production Evan Goldberg étaient des choix brillants car personne ne peut mieux raconter des histoires d’adolescents que ces gars-là. Ils sont passionnés et super ringards à propos des tortues. Cela fonctionnera pour les enfants, les parents, la génération Z et la génération Y. Nous prévoyons de faire plusieurs films d’animation de cette façon, mais un jour nous pourrions revenir à une version hybride en direct des tortues.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem est prévu pour une sortie aux États-Unis le 4 août 2023 par Paramount Pictures.