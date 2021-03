Evanston, Illinois, devient la première ville américaine à payer des réparations aux résidents noirs

En utilisant l’argent des taxes provenant de la vente de marijuana à des fins récréatives, la banlieue de Chicago d’Evanston est devenue la première ville américaine à offrir des réparations à ses résidents noirs pour la discrimination passée et les effets persistants de l’esclavage.

Le conseil municipal a voté lundi 8-1 pour commencer à tenir sa promesse de distribuer 10 millions de dollars au cours des 10 prochaines années avec la distribution de 400 000 dollars aux ménages noirs éligibles. Chaque ménage admissible recevrait 25 000 € pour les réparations domiciliaires, les acomptes sur la propriété et les intérêts ou pénalités de retard sur les biens de la ville.

La décision de la communauté de l’Illinois intervient alors que des centaines de communautés et d’organisations à travers le pays envisagent de fournir des réparations. À Evanston, en plus des revenus provenant d’une taxe de 3% sur la vente de marijuana à des fins récréatives, une petite partie de l’argent – 21 340 € – est versée à la ville sous forme de dons privés.

Les résidents admissibles doivent avoir vécu ou être un descendant direct d’une personne noire qui a vécu à Evanston entre 1919 et 1969, ou le descendant direct de cette personne, qui a subi une discrimination en matière de logement en raison des ordonnances, politiques ou pratiques de la ville. En outre, les résidents qui ont également été victimes de discrimination en raison des politiques ou des pratiques de la ville après 1969 peuvent être admissibles.

L’échevin Robin Rue Simmons, qui a proposé le programme adopté en 2019, a déclaré que des groupes en faveur des réparations avaient offert une assistance juridique pro-bono si le programme était contesté devant les tribunaux.

« Ceci est mis de côté pour une communauté blessée qui se trouve être noire, qui a été blessée par la ville d’Evanston pour des politiques de logement anti-noires », a déclaré Simmons.

Dans le même temps, Simmons a suggéré que l’argent n’était qu’un début pour redresser les torts du passé.

«Nous savons tous que la voie de la réparation et de la justice dans la communauté noire sera une génération de travail», a déclaré Simmons. « Il y aura de nombreux programmes et initiatives, et plus de financement. »

Le conseil municipal a agi après que des dizaines de citoyens se soient adressés au corps et que le plan ait été repoussé par plusieurs.

L’échevin Cicely Fleming, la seule à voter contre le plan, a déclaré qu’elle soutenait les réparations, mais que le conseil municipal débattait d’un plan de logement appelé réparations. Elle a dit que les gens devraient dicter les conditions de la résolution de leurs griefs. Fleming a décrit le programme comme paternaliste, et il suppose que les Noirs ne peuvent pas gérer leur propre argent.

D’autres communautés et organisations envisageant de fournir des réparations vont de l’état de Californie à des villes comme Amherst, Massachusetts, Providence, Rhode Island, Asheville, Caroline du Nord et Iowa City, Iowa; les dénominations religieuses comme l’Église épiscopale; et des collèges éminents comme l’Université de Georgetown à Washington.

Les efforts, dont certains sont en cours depuis des années, ont pris de l’ampleur à la suite de la mort de George Floyd en garde à vue en mai dernier à Minneapolis. Le président Joe Biden a même exprimé son soutien à la création d’une commission fédérale chargée d’étudier les réparations des Noirs, une proposition qui languit depuis des décennies au Congrès.

