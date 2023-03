I’m Georgina, saison 2 : les artistes qui accompagneront Georgina Rodríguez à son retour sur Netflix

in

La deuxième saison de Je suis Georgina est plus proche que jamais et de nouveaux ajouts ont déjà été confirmés. Regarder!

©NetflixGeorgina Rodríguez

Au fil des années et à travers les réseaux sociaux, Georgina Rodríguez Il a su transformer son nom en empire. Finie l’image de « la femme d’un footballeur » puisque, à l’heure actuelle, elle est l’une des influenceuses les plus importantes au monde. Et cela a été démontré après la première de ses docuseries sur Netflix, Je suis Georgina.

DansJe suis GeorginaGeorgina Rodríguez a révélé chaque détail de sa vie en montrant comment elle a réussi à construire sa propre marque. A tel point que ses fans, notamment en Espagne, ont été ravis de la production. En fait, il a atteint un tel succès que Netflix l’a renouvelé et cette docu-série aura une deuxième saison.

Le 24 mars prochain arrivera la deuxième édition de Je suis Georgina avec plus de détails sur la façon dont Rodríguez a grandi dans l’industrie audiovisuelle. Bien sûr, cette fois, Georgina ne le fera pas seule. Eh bien, en plus de montrer sa vie privée, les moments les plus importants de son travail font également partie du documentaire.

Et c’est précisément là qu’interviennent les nouveautés du documentaire. Netflix a récemment confirmé que d’autres personnages apparaîtront avec Georgina. Parmi eux se trouvent Bella Hadid, Sebastián Yatra, Camilo, Christina Aguilera, Rosalía, Rauw Alejandro et Nathy Peluso. Tous des artistes avec qui elle a partagé un moment iconique.

C’est à travers une vidéo Instagram que Georgina a présenté ses nouveaux invités. Oui, pour le moment On ne sait pas quelle sera la participation de Cristiano Ronaldo et de ses enfants en commun avec Rodriguez. Mais la réalité est que de nombreux fans s’attendent également à voir le footballeur accompagner sa femme.

