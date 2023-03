Fin expliquée de l’épisode 8 de « The Last of Us »: le combat d’Ellie, le pouvoir d’un câlin et plus

La série HBO Max « The Last of Us » a été créée le huitième chapitre de sa première saison (1×08) dimanche 5 mars dernier. Intitulé « When We Are in Need », cet incroyable épisode a été réalisé par Ali Abbasi et Écrit par Craig Mazin.

Après les événements que nous avons vus précédemment dans l’adaptation du jeu vidéo vilain chien, cette fois, l’histoire s’est concentrée sur les efforts de Élie (Bella Ramsey) pour avoir sauvé Joël (Pierre Pascal) et sa rencontre inattendue avec de nouveaux ennemis.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Voulez-vous en savoir plus? Découvrez ce que fin expliquée (fin expliquée) de l’épisode 8 du Série HBO Max « Le dernier d’entre nous ».

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE L’EPISODE 8 DE « THE LAST OF US » ?

Vers la fin du chapitre 8, Élie est capturé par David, le chef d’un groupe apparemment religieux. Cependant, l’adolescent découvre que ce type cache une nature bien plus sombre que ne le reflète son discours bienveillant : c’est un cannibale qui a nourri les autres de chair humaine.

Même s’il était enthousiaste à l’idée d’inclure notre protagoniste dans sa communauté, en « avouant » qu’il avait besoin d’un allié pour l’accompagner dans la direction de l’équipe, la jeune femme a vite appris ses véritables intentions.

Lorsque le personnage de Bella Ramsey tente de fuir, le sujet profite de son avantage physique et déclare que « Le combat est la partie qu’il aime le plus »en étant implicite que il essaie de l’abuser sexuellement.

Ainsi, la fille doit faire face au méchant. Dans une scène déchiranteoù la jeune fille se bat de toutes ses forces pour survivre, parvient à tuer david: Le poignarde furieusement plusieurs fois et il peut s’échapper de l’endroit.

De cette manière, Élie quitte l’endroit où elle a été kidnappée et rencontre Joël. Il convient de souligner qu’il est beaucoup plus récupéré grâce aux soins de sa partenaire, alors il est allé la chercher.

Après l’expérience traumatisante, l’adolescente crie, croyant qu’elle est une ennemie. Mais, réalisant qu’il est vraiment son ami, elle s’effondre dans ses bras. Dans ce moment d’émotion, Joël la calme et lui dit : « C’est bon bébé, je t’ai » (« D’accord, bébé, je t’ai eu. »)

Finalement, l’homme la protège avec sa veste et ils marchent tous les deux vers leur prochaine destination.

Ellie a été capturée par David et son groupe dans le huitième épisode de la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE L’ÉPISODE 8 DE « THE LAST OF US » ?

Probablement, la dernière scène de l’épisode est le test ultime de connexion et confiance que les deux protagonistes ont formé depuis le début du programme.

Voici comment le co-créateur l’explique Neil Druckman dans les coulisses du chapitre : « D’une certaine manière, Joel la sauve, mais plus émotionnellement. Elle est dévastée et ne sait pas quoi dire. Il est couvert de sang et la regarde dans les yeux. Il se penche en avant et la serre dans ses bras. »

Cela devient plus précieux si l’on considère que petite fille c’est la façon dont Joël affectueusement appelé sa fille Sara avant sa mort tragique aux mains d’un officier de Phèdre.

« Tout ce qu’il peut dire, c’est quelque chose qu’il n’a pas dit depuis 20 ans : ‘petite fille’, c’est ainsi qu’il a appelé sa fille. »fait remarquer Druckmann.