Le Nothing Phone (2) arrivera cette année et ce sera un mobile "plus de prime" que l’original

Le PDG et fondateur de Nothing, Carl Pei, confirme à Inverse que le Nothing Phone (2) arrivera sur le marché fin 2023.

Le dos du Nothing Phone (1) en noir avec ses LED caractéristiques

Au début de l’année 2021, Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a annoncé l’arrivée de sa nouvelle sociétéRien, et deux ans plus tard nous avons déjà trois produits sur le marché de cette firme: deux écouteurs, le Nothing ear (1) et le Nothing ear Stick et un smartphone, le Nothing Phone (1), qui a récolté un grand succès commercial grâce à son excellent rapport qualité/prix.

Or, six mois après le lancement de ce terminal, on sait déjà que son successeur, le Nothing Phone (2) ce sera un appareil « plus premium » que celui-ci et arrivera sur le marché cette année.

C’est tout ce que nous savons sur le Nothing Phone (2)

Dans une récente interview au média américain Inverse, le PDG de Nothing, Carl Pei, a confirmé que le Nothing Phone (2) sera un terminal plus premium que son prédécesseur et qui s’améliorera, surtout, dans la partie logicielle.

« Nous développons un smartphone plus premium que le Nothing Phone (1) et les logiciels seront pour nous un gros point d’attention. »

En ce sens, le fondateur de Nothing a affirmé que tant le Nothing Phone (1) que son successeur sont des fleurons de la marque et c’est pourquoi il a utilisé le mot « premium » pour décrire le Nothing Phone (2), puisque ce » C’est une prime supérieure, mais c’est toujours un produit phare comme le Nothing Phone (1). »

De même, Carl Pei a également confirmé que le Nothing Phone (2) sera officiellement présenté à la fin de cette année.

Les nouvelles qui arriveront sur le Nothing Phone (1) avec la mise à jour vers Android 13

Pei n’a pas voulu révéler de détails sur l’esthétique et le matériel du Nothing Phone (2), mais tout semble indiquer qu’il continuera à miser sur un design transparent avec l’interface Glyphle système LED personnalisable à l’arrière, et qui disposera d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour se battre en tête-à-tête avec les produits phares d’autres fabricants.

