Après la séparation de Rebelde, un nouveau directeur musicalun nouveau camarade de classe, une opportunité de percer dans l’industrie, un étudiant dans le coma, une mort accidentelle et une arrestation, des fans de La série mexicaine de Netflix dans l’attente de la troisième saison.

Bien que le géant du streaming n’ait fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction réalisée par Santiago Limón, apparemment dans le dernier chapitre du deuxième opus, l’histoire des nouveaux Rebels pourrait se poursuivre dans une troisième fournée d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix. Cependant, la réaction du public n’a pas été celle attendue, ce qui pourrait jouer contre le renouvellement, et pourrait même entraîner l’annulation du projet.

Esteban a remporté le concours de musique de la deuxième saison de « Rebelde » (Photo : Netflix)

CE QUE L’ON SAIT DE LA SAISON 3 DE « REBELDE »

Pourtant, dans une interview accordée à GQ, Leonardo de Lozanne, qui interprète Marcelo Colucci, qui aurait un rôle important dans la troisième saison de « Rebelle« , souligné que Le nouvel épisode a déjà été approuvé et les enregistrements vont bientôt commencer.

« Je serai dans la deuxième saison, elle est déjà tournée et ils ont déjà autorisé la troisième, que nous commencerons probablement à tourner cet été», a mentionné l’acteur et chanteur de 51 ans au média précité.

Si la troisième saison de « Rebelle”, les nouveaux épisodes seraient diffusés sur Netflix probablement en 2023.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « REBELDE » ?

À la fin de la deuxième saison de « Rebelle», Esteban découvre que Gus a tenté de tuer Luka, alors il l’expose sur scène aux Trend-Z Awards. Bien sûr, Bauman ne reste pas les bras croisés et affronte Okane. Il semble prêt à le tuer, mais Esteban apparaît et le défend. Au milieu de la confrontation, le professeur de musique tombe dans les escaliers et meurt. Okane s’échappe et Esteban est arrêté par la police.

Dans la scène suivante, Luka se réveille de son coma, puis la remise des diplômes des étudiants de l’EWS, Luka et Esteban inclus, et l’arrestation d’Okane sont montrés. Apparemment, Marcelo Colucci est derrière tout ça.

Sébastien obéira-t-il à sa mère et abandonnera-t-il sa carrière musicale ? Emilia trouvera-t-elle un moyen de rester au Mexique ? Esteban et Jana vont-ils reprendre leur romance ? Parviendront-ils à libérer Okane ? Les protagonistes formeront-ils un nouveau groupe ? Que va-t-il se passer dans la troisième saison de « Rebelde » ?

Gus Bauman est mort dans la deuxième saison de « Rebelde » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « REBELDE 3 »