Maren Morris est confirmée mais qu’en est-il de Selena Gomez et Katy Perry?

Taylor Swift vient de taquiner ça Sans peur (version de Taylor) mettra en vedette plusieurs invités sur ses chansons « vault » inédites, mais qui sont-ils?

Le mois prochain (9 avril), Taylor Swift devrait sortir sa version réenregistrée de son album de 2008 Intrépide. Le nouveau projet devrait inclure les 19 pistes du Deluxe original Intrépide album, aux côtés de ‘Today Was a Fairytale’ et six chansons inédites qui ont presque été incluses dans la première édition de Intrépide. Taylor appelle ces six chansons, « chansons du coffre-fort ».

Maintenant, Taylor a révélé que les chansons du coffre-fort présenteront « certains de ses artistes préférés ». Dans cet esprit, voici une liste complète de tous les invités confirmés et des fonctionnalités sur Sans peur (version de Taylor) ainsi que toutes les rumeurs.

Qui figure sur Version de Taylor intrépide?



Taylor Swift Vault Songs: Toutes les rumeurs de collaboration sur Fearless Taylor’s Version. Photo: Kevin Mazur / Getty Images pour The Recording Academy, @selenagomez via Instagram

Intrépide présente déjà Colbie Caillat sur l’album original et Taylor a confirmé qu’elle reviendrait sur la toute nouvelle version. Cependant, le Intrépide les chansons du coffre-fort présenteront des artistes qui n’étaient pas sur Intrépide en 2008, et il y a des noms assez excitants pour savoir qui pourrait y figurer.

Maren Morris sera-t-elle sur Version de Taylor intrépide?

Oui. Dans l’état actuel des choses, Maren Morris est la seule fonctionnalité confirmée sur les chansons du coffre-fort sur Version de Taylor intrépide. Aujourd’hui (24 mars), Taylor a révélé la collaboration en tweetant: « HI. Je voulais vous faire savoir que la première chanson » From the Vault « que je sort de Fearless (Taylor’s Version) sort demain à minuit est. Elle s’appelle You All Over Me (From The Vault). «

Taylor a ensuite expliqué: « Une chose que j’aime à propos de ces chansons de From The Vault, c’est qu’elles n’ont jamais été entendues, donc je peux expérimenter, jouer et même inclure certains de mes artistes préférés. Je suis vraiment excité d’avoir @MarenMorris chantant des voix de fond sur cette chanson !! «

Elle a terminé le fil en écrivant: « You All Over Me est produit par Aaron Dessner et co-écrit par Scooter Carusoe – j’ai hâte que vous l’entendiez ». Aaron est le membre de The National que Taylor a co-écrit Folkore et Toujours avec.

Une chose que j’ai adorée à propos de ces chansons de From The Vault, c’est qu’elles n’ont jamais été entendues, donc je peux expérimenter, jouer et même inclure certains de mes artistes préférés. Je suis vraiment excité d’avoir @MarenMorris chanter des voix de fond sur cette chanson !! ☔️ – Taylor Swift (@ taylorswift13) 24 mars 2021

You All Over Me est produit par Aaron Dessner et co-écrit par Scooter Carusoe – j’ai hâte que vous l’entendiez 💛 – Taylor Swift (@ taylorswift13) 24 mars 2021

Selena Gomez sera-t-elle sur Version de Taylor intrépide?

En ce qui concerne les rumeurs, Selena Gomez est en tête de la liste des fonctionnalités potentielles de Vault Songs. Selena a récemment mentionné dans plusieurs interviews qu’elle voulait travailler avec sa meilleure amie Taylor sur une chanson et il semble que cela pourrait enfin se produire. Cette semaine (23 mars), Selena a posté quelques photos de retour avec Taylor sur Instagram avec la légende « un peu missin celui-ci ».

Jusqu’ici tout va bien mais Taylor a commenté: « Je t’aime comme une chanson d’amour bay beh ». Les fans n’ont pas tardé à remarquer que la légende de Selena contient quatre mots et que le commentaire de Taylor en contient neuf et 4/9 est la date de sortie de Sans peur (version de Taylor). En d’autres termes, cela pourrait être un indice que Selena est l’un des « artistes préférés » de Taylor en vedette sur le projet.

Étant donné que Taylor et Selena étaient déjà amis quand Intrépide est sorti, il est possible qu’ils aient enregistré ensemble une chanson qui n’a jamais vu le jour à l’époque. Il est également possible que Taylor ait invité Selena à ajouter sa voix à l’une des chansons du coffre-fort.

Selena a également récemment nommé l’un de ses soufflés pour les lèvres Rare Beauty Intrépide et elle a inclus le numéro chanceux 13 de Taylor dans sa vidéo ‘Selfish Love’, donc cette collaboration semble définitive à 99,9%.

Katy Perry sera-t-elle sur Version de Taylor intrépide?

Les fans de Taylor savent déjà bien qu’elle et Katy Perry sont en bons termes depuis qu’ils se sont réconciliés et sont apparus ensemble dans la vidéo « You Need to Calm Down ». Les gens ont demandé une collaboration Taylor / Katy et Katy Perry a récemment fait un commentaire sur American Idol qui a amené les fans à croire que cela pourrait arriver. Intrépide (version de Taylor).

Dans le Idole américaine saison 19 épisode hollywoodien, Katy a dit mot pour mot: « Pouvez-vous imaginer si Taylor et moi travaillons ensemble, ce que nous pourrions faire? » Coïncidence ou est-ce que Katy taquine quelque chose?! Bien sûr, il est possible que Katy puisse figurer sur une chanson du coffre-fort de l’un des albums de Taylor, nous devrons donc attendre et voir.

En ce qui concerne les autres collaborations, ce n’est pas clair pour le moment, mais Taylor a toute une série d’amis célèbres qui pourraient être là-bas. Paul McCartney, HAIM, Lorde? Les possibilités sont infinies.

Selon vous, qui figurera sur Sans peur (version Taylor Swift)?

