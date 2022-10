Les millions que Michael Keaton a gagnés pour l’annulation de Batgirl

in

Michael Keaton a participé au tournage de Batgirl, qui a été annulé par les dirigeants de Warner, mais l’acteur n’a pas cessé de recevoir son salaire pour cela.

©IMDBMichael Keaton dans Batman 89

Michel Keaton n’est pas étranger au genre super-héros au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne où il personnifiait Homme chauve-souris deux fois sous la direction de Tim Burton en plus de rejoindre la populaire franchise du Univers cinématographique Marvel où il a prêté son corps à The Vulture, l’un des méchants les plus dangereux de la galerie d’antagonistes de Spider-Man.

Ce qui est certain, c’est que Michel Keaton reviendra être Homme chauve-souris encore mais cette fois dans le Univers étendu DCoù il allait être le Chevalier de la Nuit dans deux projets différents : Éclat Oui Fille chauve-souris. Le film Scarlet Runner est l’excuse parfaite pour que cette version de Gotham’s Bat vienne au DCEU depuis une autre réalité, puis fasse de même dans Fille chauve-sourisMais ces plans ont changé.

La fortune que Michael Keaton a reçue pour Batgirl

Bien sûr, Warner Bros. a décidé d’annuler le film Fille chauve-souris avec Leslie Grace, Keaton lui-même et Brendan Fraser, pour des raisons fiscales où le studio a récupéré un pourcentage de l’argent qu’il avait investi dans la réalisation d’un film qui n’a pas convaincu les autorités qui étaient prêtes à perdre des millions de dollars avec une annulation qui a fait beaucoup bruit à Hollywood.

Dans ce contexte, Le journaliste hollywoodien Il a rapporté que Michel Keaton participé au tournage de Fille chauve-souris pendant une semaine au cours de laquelle sa version de Homme chauve-souris a aidé Batgirl de Leslie Grace à affronter Firefly, le pyromane qui était en charge de Brendan Fraser. L’acteur expérimenté jus de coléoptère levé 2 millions de dollars salaire pour votre participation à cette entrée du Univers étendu DC que nous ne verrons jamais sortir.

Rappelons-nous que Michel Keaton Il n’a pas terminé sa participation au DCEU puisque son rôle dans le film reste encore à voir Éclatoù le héros en charge d’Ezra Miller voyagera à travers différentes réalités de sorte qu’à un moment donné du film, il rencontrera Batman de Keaton qui, probablement et c’est une spéculation, l’accompagnera dans la réalité où le reste de la Justice League attend le jeune homme, y compris Batman de Ben Affleck.

