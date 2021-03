Yakuza: comme un dragon, la performance de cosplay est incroyablement précise

Cosplayeuse extrêmement talentueuse Enyen a récemment fait des vagues avec une adaptation très impressionnante de Yakuza: Like a Dragon – et nous devions juste écrire à ce sujet. Les publications d’Enyen sur Twitter sont devenues virales ces derniers jours, le cosplayeur descendant dans la rue en tant que protagoniste Ichiban Kasuga.

Avec l’aide d’autres passionnés, Enyen a réussi à rassembler une fête complète, et le résultat est étrangement précis. L’un des clips les plus populaires d’Enyen montre Ichiban et le gang qui courent maladroitement dans un espace public, à la manière classique de Yakuza.

C’est la flexion d’Adachi à la fin qui scelle vraiment l’affaire.

Ayant récemment joué beaucoup de Yakuza: Like a Dragon pour notre revue PlayStation 5, il est difficile de ne pas profiter de l’attention portée aux détails dans les vidéos d’Enyen. À première vue, ce n’est honnêtement pas loin du jeu lui-même – en particulier la façon dont le groupe suit les mouvements d’Ichiban, même si cela semble si étrange.

Êtes-vous un grand Yakuza: comme un fan de Dragon? Rassemblez un gang et entrez maladroitement dans la section des commentaires ci-dessous.