3 conseils alimentaires intelligents pour le camping et les randonnées

Le fait que vous puissiez rester dans la nature et profiter de la nature sauvage en fait une excursion en plein air passionnante. Il est donc essentiel que vous vous assuriez que vous transportez les bons aliments avec une bonne valeur nutritionnelle. Voici trois conseils utiles à garder à l’esprit lorsque vous préparez de la nourriture pour votre voyage !

Photo : Daiga Ellaby/Unsplash

Planifiez bien et magasinez en conséquence

Prévoyez la quantité de nourriture et d’eau dont vous auriez besoin pendant votre voyage. Assurez-vous de garder votre itinéraire à portée de main pour comprendre les nombreuses activités que vous envisagez de poursuivre. Lors de l’élaboration d’un plan pour acheter des produits essentiels avant de partir en camping, voici quelques éléments à prendre en compte :

1. La durée du voyage

2. Le nombre de personnes voyageant avec vous

3. Quels types d’aliments et de liquides vous devriez emporter

4. De quel genre de choses supplémentaires auriez-vous besoin ?

5. Comment comptez-vous transporter des choses au camping ou en randonnée

6. Le climat/saison/température pendant votre camping

Photo : Kevin Erdvig/Unsplash

Essentiels pour une excursion d’une journée

Lors de la préparation d’une excursion d’une journée, pensez à la quantité d’eau et de nourriture dont vous aurez besoin pour subvenir à vos besoins tout au long de la journée. Avant de partir en voyage, un bon petit-déjeuner copieux vous aidera à rester rassasié plus longtemps. Gardez quelques collations à portée de main et assurez-vous d’avoir suffisamment d’eau !

Essentiels pour un voyage prolongé

Lors de la planification d’un voyage plus long, vous devez vous assurer que vous prenez le bon type et la bonne quantité de nourriture. Évitez de prendre des aliments périssables. Vous pouvez envisager de transporter des aliments prêts à manger comme des fèves au lard, du maïs en conserve, des céréales, de la sauce, du macaroni au fromage, des barres énergétiques ou granola et d’autres aliments de ce type qui dureront beaucoup plus longtemps.