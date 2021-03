Chronique d’une fuite: le film de Rodrigo de la Serna sur la dictature en Argentine

Rodrigo de la Serna a acquis une renommée internationale après l’âge de 40 ans lorsqu’il s’est mis à la place de Palerme pour jouer Le braquage d’argent. La série était déjà un succès de Netflix et l’acteur est devenu connu dans le monde entier pour le rôle. Cependant, Dans son pays, il a déjà eu une longue carrière qui l’a amené dans d’importantes productions locales. Parmi eux se trouve Chronique d’une fuite, Film 2006 d’une importance historique vitale car dépeint la dernière dictature militaire en Argentine qui a 45 ans aujourd’hui. Comment le voir?

Le film est basé sur le roman autobiographique Free pass: évasion du Seré Mansion et raconte l’histoire de Claudio Tamburrini: gardien de but de l’équipe de football de Almagro et élève de Philosophie qui a été kidnappé le 3 novembre 1977 par le gouvernement de facto de l’époque accusé de subversion parce qu’il était actif dans un parti de gauche.







Le complot tourne autour de Claudio et de trois autres détenus dans un centre clandestin appelé Hôtel particulier seré, à Buenos Aires. Après plus de trois mois de captivité, les victimes du terrorisme d’État Ils décident de s’échapper et mettent en œuvre un plan d’évacuation pour tenter de sauver leur vie.

Le film est sorti le 24 mars 2006 (30 ans après le coup d’État militaire), était dirigé par Israël Adrián Caetano et il est également progagonisé par Pablo Echarri, Nazareno Casero, Daniel Valenzuela et Lautaro Delgado. La chronique d’une fuite avait de multiples reconnaissances en tant que nominations pour le festival du film de Cannes et à Prix ​​de l’esprit indépendant. Il a également remporté le prix Clairon comme le meilleur film de l’année.

Le film a une charge historique très importante car dépeint l’horreur vécue en Argentine pendant le régime militaire de 1976 à 1983. Violence d’État provoquée 30 mille disparus et entre eux 220 c’étaient des athlètes (comme Tamburrini). La production peut actuellement être consultée sur Youtube de bonne qualité et dure 1 heure 39 minutes.

« Le film commence par un examen rapide et immédiat de ce que l’on peut imaginer d’un film sur la dictature, et ce n’est qu’après le début du film que la relation entre les personnages commence à se développer, un toast de fin d’année fou, qui n’est pas on comprend beaucoup. C’est fou d’être là-dedans. Et ce qui m’intéressait le plus, c’était ce genre de maison de fous qui visait à vous briser émotionnellement de la terreur« Le réalisateur a noté dans une interview de 2015 sur Los Inrocks.