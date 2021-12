Spider-Man : les scénaristes craignaient que le costume soit très similaire à celui d’Iron Man

17 décembre Spider-Man : Pas de chemin à la maison il remplira les salles du monde entier. Ceci est indiqué par la prévente de billets qui a rapidement épuisé sa capacité prouvant que Spider-Man est un phénomène mondial. Cependant, le prochain film mettant en vedette Tom Holland vient après que ses écrivains aient traversé une préoccupation pendant la trilogie. C’est que les écrivains craignaient que le Pierre Parker est très similaire à Hombre de Hierro.

Il ne fait aucun doute que le personnage joué par Robert Downey Jr. était l’un des plus aimés des Univers cinématographique Marvel. Mais tout cela s’est encore renforcé lorsque le lien avec le jeune Spider-Man est né. La relation entre le super-héros chevronné et l’adolescent est devenue la préférée des fans. Dans la première des bandes, Spider-Man : Retrouvailles, Iron Man a rempli le rôle de mentor.

C’est là que le rôle de Tom Holland a commencé à le prendre comme référence. Et son costumeCela avait même l’air assez similaire. C’était la plus grande peur des scénaristes du long métrage Marvel et Photos Sony. C’est ainsi que l’un d’eux l’a dit sur son compte Twitter personnel. Il s’agit de Jonathan Goldstein, qui a également travaillé dans des films comme Boss horribles, Burger Rain 2, soirée de jeux et Vacances.

Ce membre de l’équipe créative a écrit sur son profil : « Au final ça a marché, mais on était sceptique quand il s’agissait de parler du costume Spider-Man”. Et j’ajoute : « Nous sentions que nous nous rapprochions trop de ce qu’Iron Man avait avec Jarvis”. Et c’est que pour les fidèles adeptes du MCU, il est impossible d’oublier comment Tony Stark a pu créer son armure parfaite avec sa propre intelligence artificielle.

C’est ainsi que Peter Parker l’a également obtenu avec le costume et son appel Karen, avec qui il pouvait parler pour demander de l’aide avec l’appareil et, même, se débarrasser de l’ennui. Il est vrai que cela ressemble beaucoup à Iron Man, cependant, cela a fonctionné comme un clin d’œil à son référent admiré et les fans l’ont parfaitement bien adopté.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂