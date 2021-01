« Tales of Dunk and Egg »: qui sont Duncan the Tall and Egg et quelle est leur histoire

En plus de « Maison du Dragon », « Le Trône de Fer« Aura un autre prequel basé sur les » Tales of Dunk and Egg « , une série de trois courts romans créés par George RR Martin, se déroulant 90 ans avant les événements de la saga principale » A Song of Ice and Fire « .

PLUS D’INFORMATIONS: Tout sur « House of the Dragon », la préquelle de « Game of Thrones »

Pour l’instant Variété rapportée HBO Il a déjà donné le feu vert au nouveau projet qui aura des épisodes d’une heure, mais il n’a pas encore de réalisateur, de scénaristes, d’acteurs ou plus de détails.

« Contes de Dunk et Egg« Est composé de trois courts romans, » The Errant Knight « , » The Leal Sword « et » The Mysterious Knight « , qui ont été compilés en »Le chevalier des sept royaumes». Les histoires racontent les aventures de Ser Duncan le Grand et de son écuyer Egg près d’un siècle avant ce qui s’est passé en « Le Trône de Fer».

« The Errant Knight », « The Loyal Sword » et « The Mysterious Knight » ont été compilés dans « The Knight of the Seven Kingdoms » (Photo: Debolsillo)

QUI SONT DUNCAN EL ALTO ET EGG?

Dunk, mieux connu sous le nom de Duncan le Grand, était un chevalier errant du lit aux puces. Au début, il était un écuyer de Ser Arlan of the Coin Tree, le compagnon d’Aegon V Targaryen, mais après la mort inattendue d’Arlan, il décide de participer au tournoi d’Ashford.

En chemin, il rencontre un garçon au crâne rasé nommé Egg, qui le supplie de l’accepter comme son écuyer. Ensemble, ils se dirigent vers le tournoi, où, après confusion et offense, le prince Aerion Targaryen exige un procès de Seven.

Pendant le combat, Dunk est presque tué par Aerion, mais se souvient de ses talents de combattant de rue et oblige le prince à se rendre. Après la bataille, le père d’Egg, Maekar, demande à Dunk de faire de son fils un écuyer officiel. Duncan est d’accord, mais refuse de servir la maison Targaryen.

Cela se produit dans « The Errant Knight », tandis que dans « The Loyal Sword », un fléau dévastateur, la grande épidémie du printemps, prend des centaines de milliers de personnes, y compris le roi, de sorte que le trône est occupé par Aerys I Targaryen . Dans cette histoire, Dunk et son écuyer Egg parcourent les terres du Dominion, devenant les fidèles épées de Ser Eustace Osgrey, jusqu’à ce qu’ils tentent enfin de résoudre le conflit.

Dans « The Mysterious Knight », les Sept Royaumes jouissent d’une période de paix, mais il y a des troubles sous le roi Aerys I et sa main, Lord Brynden Rios. Dunk et Egg voyagent au nord de Tiesa dans l’espoir de voir le mur, mais le mot leur parvient qu’un tournoi aura lieu à Whitewalls, ce qui n’est qu’un prétexte pour le début de la deuxième rébellion Darkfire.