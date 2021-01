Jonathan Davis révèle le nom de Korn

Il est courant dans l’industrie de la musique que certains groupes, bien avant d’avoir un contrat d’enregistrement, aient un nom très différent de celui qu’ils ont été présentés au monde. Tel est le cas du groupement de Nu métal Korn, dont le chef Jonathan Davis a récemment révélé comment ils deviendraient presque des connaissances.

Lors d’une discussion récente avec Remuer, Davis J’expliquerais que le groupe avait comme choix l’un des noms les plus inhabituels qu’un groupe de leur genre musical ait eu auparavant: Larry.

« Le logo de Korn C’est venu quand nous essayions de trouver un nom pour un groupe. Notre représentant à l’époque, LarryOn lui a dit qu’on allait appeler le groupe Korn et il a dit ‘Tu ne peux pas appeler ton groupe Korn‘ »Il expliqua Davis.

Alors nous avons dit: ‘Eh bien, nous l’appellerons alors Larry.’ À quoi il nous a envoyés en enfer et nous avons répondu: «Ce sera Larry ou Korn. Faites votre putain de choix.

Concernant le nom éventuel par lequel le groupe deviendrait connu, Davis commente: «Cela me fait tellement rire que le nom de mon groupe est Korn. C’est vraiment drôle. Nous lui avons donné une torsion, l’avons écrit différemment avec un R à l’envers, et l’avons rendu un peu effrayant. Et cela a fonctionné « .

La nécessité de rendre leur logo distinctif est venue de la forte présence de groupes tels que AC DC ou Metallica, qui ont réussi à créer avec leur nom une marque de produits publicitaires qui à ce jour ont fait le bonheur de leurs followers, étendant leur musique à une esthétique visuelle unique.

À ce jour, Korn serait considéré avec System of a Down ou Linkin Park en tant que grands promoteurs du style alternatif sur la scène rock commerciale, et jusqu’à présent, ils restent avec une légion fidèle de fans. En 2019, ils auraient réalisé la sortie de leur treizième album studio sous le titre de «Le néant».