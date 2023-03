Coldplay présentera en avant-première un film sur son record de 10 concerts consécutifs en Argentine

Musique

En 2022, Coldplay a établi un record avec dix performances consécutives au Monumental Stadium de River Plate et maintenant, ils se souviendront de cet exploit avec un film.

©Gettyjeu froid en direct

Jeu froid est le groupe formé par le chanteur et pianiste Chris Martin, le guitariste Jonny Buckland, le bassiste Guy Berryman, le batteur Will Champion et le directeur créatif Phil Harvey. Cet ensemble musical a réussi à conquérir le monde entier avec son son émotionnel qui, au fil des ans, s’est transformé en une pop plus commerciale, bien que dans leurs performances en direct, ils ne perdent pas l’essence de leurs débuts.

Le groupe britannique s’est produit en Argentine en 2022, établissant un record absolu avec dix concerts consécutifs dans le stade le plus emblématique de ce pays : le Monumental Club Atlético River Plate, lieu où l’équipe argentine est devenue championne du monde en 1978 et théâtre de grands exploits sportifs de l’équipe du bandeau rouge. Un endroit avec beaucoup d’histoire.

Coldplay et un film sur un disque inattendu

Jeu froid il n’a ressenti aucune pression et a réalisé dix représentations consécutives au Monumental rendant même hommage à un groupe local emblématique : soude Stéréointerprétant à ces dates la chanson musique légère avec le chef du groupe britannique Chris Martin admettant que c’était le meilleur moment de ces spectacles chargés d’émotion en raison de la « présence spirituelle » des déjà disparus Gustave Cerati.

Maintenant, il y a une nouvelle annonce de Jeu froid qui secoue les adeptes du groupe britannique : 19 et 23 avril Il sortira dans les salles de cinéma du monde entier. Coldplay – Musique des sphères : en direct à River Plateoù les fans de ce groupe auront l’occasion de voir ces récitals même avec des images inédites de ces moments si mémorables pour les membres du groupe qui ont décidé d’immortaliser ce record important de leur histoire professionnelle.

Le film est réalisé par paul dugdalequi a de l’expérience dans ce genre de contenu, puisqu’il était le cinéaste responsable de lune de la havanela bande qui montrait la présentation gratuite de 2016 du Pierres qui roulent à Cuba et Olé olé olé !, qui dépeint toutes les étapes de la tournée du groupe anglais emblématique un mois plus tôt à travers l’Amérique latine. Concernant le film Jeu froid Nous verrons également les artistes invités : Jin de BTS, SONles membres de soude Stéréo, Zeta Bossio et Charlie Alberti et le colombien Manuel Turizo. Rien de mal!

