Liste des acteurs et personnages de « Girls5eva »: qui est qui dans la série Netflix

Dans la fiction, un groupe de filles au succès éphémère dans les années 1990 obtient une seconde chance. Ceci, après que son unique tube soit samplé par une jeune star du rap.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « GIRLS5EVA » ?

1. Sara Bareilles comme Dawn

Aube Elle se dit la plus calme du groupe. Actuellement, elle travaille au restaurant italien de son frère et a un fils avec son mari. Scott. L’actrice qui l’interprète est Sarah Bareilles. C’est une célèbre auteure-compositrice-interprète d’origine portugaise, lauréate du Grammy.

Sara Bareilles dans le rôle de Dawn dans « Girls5eva » (Photo : Peacock)

2. Philipps occupé en été

L’été est le « plus sexy » du groupe. Maintenant, elle est mariée et vit dans un luxueux manoir avec sa fille. Stéviamais il ne traverse pas le meilleur moment de son mariage. Philippe occupé c’est l’actrice qui donne vie à ce personnage. La star est reconnue pour son travail antérieur sur « White Chicks », « Cougar Town » et « Freaks and Geeks ».

Busy Philipps joue Summer dans la série « Girls5eva » (Photo: Peacock)

3. Paula Pell comme Gloria

Gloire Elle est considérée comme la plus travailleuse du groupe. Aujourd’hui, il est dentiste et est divorcé de sa femme. L’artiste qui l’interprète est Paula Pellpopulaire pour ses précédents rôles dans « Entre vin et vinaigre », « Mapleworth : La dame du crime » et « Sisters ».

Paula Pell dans le rôle de Gloria dans « Girls5eva » (Photo : Peacock)

4. Renée Elise Goldsberry comme Wickie

méchant est le « plus féroce » du groupe. Elle prétend avoir une vie glamour, mais peut à peine survivre en tant qu’employée de l’aéroport. Renée Elise Goldsberrylauréat du Tony Award pour « Hamilton », est celui qui donne vie à ce protagoniste. Auparavant, il a participé à « Tick, Tick … Boom! », « She-Hulk: Avocat à la loi »entre autres réalisations.

Renée Elise Goldsberry dans le rôle de Wickie dans « Girls5eva » (Photo : Peacock)

5. Daniel Breaker comme Scott

Scott Il est le mari de Aube. Il se caractérise comme un fan d’exercice et de vêtements pour hommes. Parmi les anciens projets de l’acteur Daniel Briseurressortir: «Passing Strange», «Billions» et «Shrek the Musical».

Daniel Breaker dans le rôle de Scott dans « Girls5eva » (Photo : Peacock)

6. Jonathan Hadary comme Larry Plumb

Larry Plume est l’ancien directeur de filles5eva et fondateur de Gestion d’aplomb Oui Suppression des déchets. L’acteur Jonathan Hadary Il a déjà travaillé dans des productions telles que « A Simple Wish », « Love The Hard Way » et « The Heart, She Holler ».

Jonathan Hadary dans le rôle de Larry Plumb dans « Girls5eva » (Photo : Peacock)

7. Ashley Park comme Ashley

Parc Ashleycélèbre pour son rôle de esprit chen dans « Emilie à Paris », donne vie au cinquième membre du groupe. Elle était considérée comme la plus drôle des filles5eva et qui tenait ses compagnes ensemble. Malheureusement, il est décédé dans un accident en 2004.

Ashley Park est l’une des actrices qui font partie de « Girls5eva » (Photo: Peacock)

Autres acteurs faisant partie du casting de « Girls5eva »:

Erika Henningsen dans le rôle de la jeune Gloria.

Andrew Rannells dans le rôle de Kev Hamlin, le mari à distance de Summer.

Jeremiah Craft dans le rôle de Lil Stinker, le rappeur qui échantillonne Girls5eva.

Janine Brito dans le rôle de Caroline, l’ex-femme de Gloria.

Gray Henson dans le rôle de Tate, un jeune cadre chez Property Records.

Piter Marek dans le rôle de Ray, un ingénieur du son talentueux qui aide Girls5eva à écrire leur album.

Julius Conceicao dans le rôle du fils de Max, Dawn et Scott.

Penelope Richmond dans le rôle de la fille de Stevia, Summer et Kev.

Dean Winters dans le rôle de Nick, le frère de Dawn.

Jimmy Fallon comme lui-même

Stephen Colbert en tant que compositeur Alf Musik.

Tina Fey dans le rôle de Dolly Parton, qui apparaît dans l’imagination de Dawn.

Bowen Yang dans le rôle de Zander, un fan de Wickie.

Vanessa Williams dans le rôle de Nance Trace, un manager célèbre.

Tim Meadows comme lui-même.

Amy Sedaris dans le rôle de Kris, la mère de Summer.

Neil Flynn dans le rôle de Chris, le père de Summer.

Mario Cantone comme lui-même.

Chad L. Coleman dans le rôle de Sheawn, un collègue de Scott.

Amber Ruffin dans le rôle de TK, une superstar de la musique.

Drew et Jonathan Scott comme eux-mêmes.

Heidi Gardner comme visage

Judy Gold dans le rôle du Dr Madden, l’obstétricien de Dawn.

Hoda Kotb comme elle-même.

John Lutz comme Percy.

James Monroe Iglehart dans le rôle de Nathan Reasel.

Pat Battle comme elle-même.

Tim Meadows comme lui-même.

