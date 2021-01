« Sans seins il n’y a pas de paradis », hier et aujourd’hui: les filles du quartier, plus de 10 ans plus tard

« Sans seins il n’y a pas de paradis”Est ​​une telenovela des États-Unis que RTI Televisión a produit pour Telemundo. Il s’agit d’une nouvelle version de la série colombienne « Sans seins, il n’y a pas de paradis », créée par Caracol Televisión. Depuis sa diffusion en 2008, l’émission est devenue l’une des plus populaires à la télévision, déclenchant une suite qui s’est produite 20 ans après l’émission originale.

L’histoire du spectacle suit Catalina Santana, interprétée par Carmen Villalobos, une belle jeune femme qui a des amis qui prêtent services sexuels hommes puissants de la mafia. Ces trafiquants de drogue leur ont donné du luxe et de l’argent, le tout en échange de passer une nuit avec des filles qu’ils connaissaient tous. sous un nom.

« Les filles du quartier«Ce groupe de jeunes qui répondaient à des normes élevées de beauté, et au départ Katherine elle était jalouse d’être plus voluptueuse qu’eux. En fin de compte, elle aussi rejoint le groupe en entrant dans un dangereux réseau de trafiquants des gens pour leur fausse croyance que ce serait la meilleure façon d’aller de l’avant.

Qu’est-ce qu’il leur est arrivé 12 ans de la première du programme? Vanessa, Paola, Ximena et Yésica étaient les autres membres de ce groupe particulier, qui est déjà devenu aujourd’hui des actrices célèbres pour leur passage dans « Sans seins il n’y a pas de paradis». Ceci est un bref résumé de ce qui est arrivé à chacun après le programme

LE AVANT ET L’APRÈS «LES FILLES DU QUARTIER» DE «SANS SEINS IL N’Y A PAS DE PARADIS»

1. Catalina Santana – Carmen Villalobos

Catalina Santana – Carmen Villalobos (Photo: Instagram)

Carmen Villalobos juste eu 24 ans quand elle est devenue la star de « Sans seins il n’y a pas de paradis», L’histoire qui est devenue son tremplin vers la gloire, faisant d’elle l’une des actrices les plus recherchées d’Amérique latine, ainsi que l’une des plus aimées pour la démonstration de son talent.

À ses 37 ans, est l’une des célébrités les plus suivies dans le réseaux sociaux et a participé à de nombreux projets tout au long de sa carrière. Il enregistre actuellement une nouvelle version de « café parfumé femme« , Où ce 2021.

2. Vanessa Salazar – Carolina Betancourt

Vanessa Salazar – Carolina Betancourt (Photo: Instagram)

Vanessa était l’une des meilleures amies de Katherine et pratiqué la prostitution comme beaucoup de « les filles du quartier». Grâce à son interprétation, Caroline Betancourt De nombreuses portes lui ont été ouvertes dans le monde du travail, faisant partie du casting de «Reine du Sud« , »Ma famille parfaite » et « Le fan».

L’actrice de 39 ans n’a pas pu participer à la suite produite par Telemundo, puisqu’il avait des projets professionnels dans lesquels il s’était déjà engagé à l’avance. Vanessa il est revenu à la suite, mais il a été joué par Estefanía Gómez, actrice connue pour son rôle dans « Je suis Betty la moche».

3. Paola Pizarro – Alejandra Pinzón

Paola Pizarro – Alejandra Pinzón (Photo: Instagram)

Alejandra Pinzón J’avais tellement seul 22 ans quand il a joué le rôle de Paola Pizarro, étant l’un des rôles les plus célèbres de sa carrière artistique. Cela l’a incitée à participer à d’autres projets télévisés, alors elle n’a pas hésité quand ils ont fait la suite dans le 2016 avec d’autres « filles du quartier».

Bien qu’elle ait eu quelques emplois à la télévision, les fans la connaissent mieux pour son temps en tant qu’animatrice de télévision sur États Unis. Aujourd’hui, il a 34 ans et est la fière maman de deux enfants. Son personnage a eu une fin fatidique avec sa fille qui à l’écran ne pouvait pas faire plus que suivre sa mère.

4. Ximena Fonseca – Carolina Sepúlveda

Ximena Fonseca – Carolina Sepúlveda (Photo: Instagram)

Ximena Fonseca était l’un des plus sentimentaux de « Les filles du quartier», Puisqu’elle était pratiquement la belle-sœur de Katherine, avoir une relation avec Byron, le frère aîné de son amie. Il a également connu l’une des fins les plus tragiques du feuilleton lorsqu’il a vu son corps maltraité par les années de prostitution dans lesquelles il avait travaillé.

Sepúlveda avait ce rôle pour 26 ans, marquant un avant et un après dans sa carrière et a actuellement 38 ans. Elle a participé à des projets tels que «Victorinos« , »Trois miracles« , »La fraternité » et « Comme». Elle est mariée au bassiste Juan David Mejia et a un fils nommé Lawrence.

5. Yésica Beltrán «La Diabla» – Maria Fernanda Yepes

Yésica Beltrán «La Diabla» – Maria Fernanda Yepes (Photo: Instagram)

Le papier de Yésica était l’un des plus difficiles de « Sans seins il n’y a pas de paradis« , Il ne peut donc pas être interprété autrement que par Maria Fernanda Yepes, qui à l’époque ne faisait que commencer sa carrière artistique à la télévision, mais qui était l’une des actrices les plus prometteuses du moment.

Maintenant, déjà à son plus de 40 ans, a participé à des séries telles que « Ciseaux Rosario« , »Des esprits choqués« , »Le lieutenant« , »blanc« , »Le pilote»Et bien d’autres productions. Malheureusement, en raison de son travail, il n’a pas pu participer à la suite qui Telemundo produit des années plus tard.