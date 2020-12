Cyberpunk 2077: sauvegarde croisée, mise à niveau de nouvelle génération

Tout le monde veut jouer à la meilleure version d’un jeu, non? Eh bien, comment cela fonctionne-t-il pour Cyberpunk 2077 sur PlayStation 5 et Xbox Series S / X? Ne vous inquiétez pas. Vous jouez à la meilleure version du jeu actuellement lors de sa sortie. Il ne fait que s’améliorer plus tard!

Cyberpunk 2077 Sauvegarde croisée

Cross-Save est mis en œuvre dans Cyberpunk 2077, ce qui signifie que lorsque les améliorations de nouvelle génération seront disponibles à une date ultérieure. Les joueurs n’auront pas à abandonner leurs sauvegardes pour jouer à une version améliorée du jeu. Ils peuvent emporter leur sauvegarde avec eux et continuer.

En raison de Livraison intelligente Xbox, il s’assure que votre console Xbox exécute la version correcte du jeu. Lorsque vous jouez à Cyberpunk 2077 pour la première fois sur Xbox Series S / X, vous lisez en fait une version rétrocompatible de celui-ci. Lorsque les versions de nouvelle génération sortiront l’année prochaine, il en exécutera cette version, pas l’ancienne.

De plus, si vous craignez de perdre vos données enregistrées, vous pouvez également les sauvegarder via le cloud ou effectuer un transfert sur le réseau local; avoir une sauvegarde n’est pas une mauvaise chose.

Pour les utilisateurs de PlayStation, cela demande un peu plus d’efforts, mais pas beaucoup. Si tu as accès à PS Plus, enregistrez vos données dans le cloud et le travail est terminé. Vous pouvez également transférer les données entre les deux consoles via sans fil ou filaire. Ou copiez les données sur un périphérique de stockage externe et transférez-les sur le même compte PSN. Il doit s’agir du même compte PSN pour fonctionner.

N’oubliez pas que cette sauvegarde croisée ne peut se faire que sur la même famille de consoles. Vous ne pouvez pas transférer de données Xbox One vers une PlayStation 5. Seules les données Xbox One peuvent aller sur une Xbox Series S / X.

Mise à niveau de Cyberpunk 2077 nouvelle génération

Des versions nouvelle génération de Cyberpunk 2077 sont en cours de réalisation; Cependant, les améliorations de la prochaine génération ne viendront pas avant 2021 – nous espérons que cela n’est pas confirmé. Mais toute version de Cyberpunk 2077 achetée sur PS4 et Xbox One jouera sur les versions de nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series S / X. Ce qui est encore mieux, c’est que lorsque la version de nouvelle génération sortira, elle sera gratuite.

CD PROJEKT RED a été assez ouvert sur la conception de Cyberpunk 2077 pour les consoles de la génération actuelle. Le jeu n’a jamais été conçu pour utiliser la puissance des consoles de nouvelle génération jusqu’à une date ultérieure.

