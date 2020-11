Taboo Saison 2: Date de sortie, distribution et toutes les dernières mises à jour ici

Taboo est une célèbre série télévisée dramatique réalisée par Scott Free London avec le fils de Hardy. La toute première saison a eu lieu le 7 janvier 2017 sur BBC One au Royaume-Uni.

La célèbre série est basée sur Tom et Chips Hardy. Kristoffer Nyholm et Anders Engstrom ont réalisé quatre épisodes du premier spectacle. En 1814, la huitième partie du spectacle est définie. Le spectacle explore le côté obscur de Londres au 19 ème siècle, avec la corruption politique et commerciale, les gangs, le ministère de cette classe ouvrière, le gain de richesse des riches, etc.

Le spectacle a reçu des réponses positives des amoureux. Les fans attendent avec impatience la saison deux. Cependant, il n’y a pas de déclaration officielle concernant la saison 2. Makers a choisi de la maintenir, secrétaire.

Le seul célèbre et variable de ce spectacle est l’accessibilité de Tom Hardy. Il est le meilleur interprète et a récemment tourné dans la suite de la superproduction de bande dessinée.

Date de sortie de la saison 2 de Taboo

La période initiale de Taboo a été un succès significatif, recueillant des critiques favorables ainsi que des critiques d’audience. La saison 2 est très attendue par les fans enthousiastes de cette série depuis que la série a été renouvelée en 2017. Steven Knight, l’auteur de Taboo, a d’abord déclaré que le tournage de la série pourrait commencer en 2018, mais cela ne s’est pas produit, en raison de l’agitation calendrier de la célébrité Tom Hardy. Depuis ce temps, Taboo a été continuellement retardé et a été dans une sorte de pause. À propos du récit potentiel de la saison deux, Steven Knight a déclaré ceci:

En 2019, Steven Knight a fourni une deuxième mise à jour, mais décourageante à l’époque. Il a expliqué que la prochaine saison pourrait ne pas commencer à filmer avant 2020. Et puis la pandémie de coronavirus a arrêté le tournage de toutes les émissions de télévision et de tous les films du monde entier. La prochaine saison de Taboo n’a pas de date de sortie officielle à ce jour, et les fans ne peuvent qu’espérer que d’autres mises à jour sur la saison 2 tant attendue seront bientôt fournies.

Le casting de Taboo saison 2

Comme nous avons vu de nombreux joueurs célèbres et préférés jouer leur rôle dans la série. Pour l’instant 2, il n’y a pas de mises à niveau de la production. Mais nous nous attendons à trouver des joueurs précédents et à voir également de nouveaux visages. Les joueurs qui ont joué le rôle dans la saison 1 sont

Tom Hardy joue le rôle de James Kezi

Oona Chaplin joue le rôle de Zilpha Geary

Jessie Buckley joue le rôle de Loma Bow

Stephen Graham joue le rôle d’Atticus

David Hayman joue le rôle de Brace

Jefferson Hall joue le rôle de Thome Geary

Leo Bill joue le rôle de Benjamin

Edward Hogg joue le rôle de Michael Godfrey

Franka Potente joue le rôle de Helga von Hinten

Mark Gatiss joue le rôle du prince régent

Tom Hollander joue le rôle du Dr George

Scroobius Pip joue le rôle d’Atticus

