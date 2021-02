Bethesda: le fondateur et PDG Robert A. Altman est décédé

Bethesda a annoncé que le directeur général de la société, Robert A. Altman, décédé est. Né en 1947, l’avocat a fondé ZeniMax Media en 1999, dans laquelle il a également incorporé Bethesda Softworks, fondée par son collègue Christopher Weaver en 1986, en tant que filiale. Altman est resté PDG jusqu’à la fin et président de la société.

Altman était marié à l’actrice Lynda Carter depuis 1984, qui le Super-héros Wonder Woman a joué dans la série des années 1970.

Bethesda dit au revoir au fondateur, PDG et chef de famille

Nous sommes profondément attristés de vous annoncer le décès de Robert A. Altman, notre fondateur et PDG. Il était un véritable visionnaire, ami et croyant en l’esprit des gens et en la puissance de ce qu’ils pouvaient accomplir ensemble. C’était un leader extraordinaire et un être humain encore meilleur. pic.twitter.com/FZFsVtHc5t – Bethesda (@bethesda) 4 février 2021

La société a publié un message d’Altmanqu’il a envoyé sur le marché du travail pendant la pandémie corona pour donner du courage à tout le monde dans les moments difficiles. Il y dit qu’il avait remarqué des rues plus calmes et plus d’oiseaux et qu’il avait plus de temps pour se promener et lire. Il a exhorté ses employés à prendre un peu de repos et à penser à eux-mêmes malgré le temps stressant. Pour Robert Altman, Bethesda était plus qu’une entreprise c’était une sorte de famille.

L’entreprise est fière de continuer à vivre les valeurs que Robert A. Altman a représentées et remercie dans un tweet pour tout ce qu’il a fait pour l’entreprise. Altman est un vrai visionnaire et ami été.