Taylor Swift confirme que Keith Urban chantera sur son prochain album après les spéculations des fans

Taylor Swift a inclus des messages cachés dans les paroles imprimées sur ses livrets de CD depuis son premier album « Taylor Swift » en 2006, mettant en majuscule des lettres apparemment aléatoires dans ses paroles qui épelent un mot ou une phrase. Bien que ces messages décodables aient cessé d’apparaître dans ses paroles après «1989», Swift a maintenu la tradition vivante tout au long des années à travers ses œufs de Pâques et plus récemment, grâce à la réédition de son deuxième album «Fearless».

Après avoir mis les fans au défi de résoudre une série d’anagrammes pour révéler de nouveaux détails sur «Fearless (Taylor’s Version)», ils ont pu résoudre le puzzle en 24 heures. Le chanteur de « Willow » a annoncé samedi la liste complète des 27 chansons sur Instagram, y compris six chansons inédites, dont l’une incluait un nom familier du passé de Swift: Keith Urban.

Taylor Swift et Keith Urban. AP / Getty Images

«Vous avez déchiffré les codes et deviné tous les titres de From The Vault. 👏👏👏 », a-t-elle écrit dans la légende. «Voici la liste complète des morceaux, mes amis. Je suis vraiment honoré que @keithurban fasse partie de ce projet, en duo sur «That’s When» et en chantant des harmonies sur «We Were Happy». »

Elle a poursuivi, se remémorant sa carrière d’il y a plus de 10 ans, ajoutant: «J’étais son premier acte à l’époque de l’album ‘Fearless’ et sa musique m’a inspiré sans cesse.

«Je compte les minutes jusqu’à ce que nous puissions tous sauter ensemble dans ce monde courageux, rempli à parts égales de nostalgie et de nouveauté», a-t-elle conclu. « La tête la première, sans peur 💛 »

Urban a partagé l’annonce de Swift dans ses histoires Instagram, en écrivant: « @jackantonoff et @aarondessner ont demandé si je rejoindrais leur groupe et j’ai dit que oui !! »

« Ils ont dit que vous allez adorer notre chanteuse principale – elle est intrépide », a-t-il ajouté. « Nous avons chanté ensemble et nous étions si heureux, et j’ai dit que c’était magique quand les étoiles s’alignent comme ça !!!!! »

Le 2 avril, Swift a partagé une vidéo sur Instagram d’un coffre-fort animé dans la teinte dorée classique de l’album qui comprenait divers anagrammes non résolus apparaissant à l’écran. Elle a mis au défi les fans de niveau «expert» de décoder les messages censés révéler encore plus de détails sur sa nouvelle version de «Fearless».

«La porte du coffre est sur le point d’être aussi désordonnée que vous le pensez après avoir regardé cette vidéo», a-t-elle écrit. «Niveau: Expert. Bon décodage! »

Peu de temps après la publication de la vidéo, les fans ont pu décoder avec succès chaque message, qui a fini par être les pistes bonus de l’album. À l’époque, l’implication d’Urban n’était que spéculée.

Urban et Swift ont pu partager un doux échange sur les réseaux sociaux en septembre 2019 après que l’artiste country ait couvert sa chanson «Lover» à la foire de l’État de Washington.

«De temps en temps, vous entendez une chanson que vous aimez et que vous souhaiteriez avoir écrite… et un ÉNORME merci à mon groupe aussi – nous n’avons pas pu répéter alors… c’est nous qui l’avons entièrement mise en scène. – KU », a écrit Urban sur Twitter à côté d’un court extrait de la performance.

Swift a répondu dans son retweet en ajoutant: « MON CŒUR EXPLOSÉ EN CONFETTI HEARTS MERCI 🙏💕💕💕😭 »

L’artiste lauréate d’un Grammy a confirmé en novembre 2020 qu’elle réenregistrerait ses anciens disques après la vente de ses maîtres.

«J’ai récemment commencé à réenregistrer ma musique plus ancienne et cela s’est déjà avéré à la fois passionnant et épanouissant sur le plan créatif», a-t-elle écrit dans une déclaration partagée à Twitter. «J’ai beaucoup de surprises en réserve. Je tiens à vous remercier de m’avoir soutenu tout au long de cette saga en cours, et j’ai hâte que vous entendiez ce que je rêvais.

En février, Swift a révélé que le premier album qui serait réédité de son catalogue serait son deuxième album, «Fearless».

Elle a publié «Love Story (Taylor’s Version)» officiellement à minuit le 11 février, des mois après qu’un extrait de la version réenregistrée a été présenté dans une publicité Match.com créée par Maximum Effort, une société créative appartenant à l’acteur – et la fermeture de Swift ami – Ryan Reynolds.

Le chanteur a également sorti une chanson du coffre-fort avant la sortie de l’album le 9 avril, une chanson intitulée « You All Over Me » avec Maren Morris.