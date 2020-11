Geoffrey Palmer meurt, l’acteur de James Bond et star britannique de la sitcom avait 93 ans

Acteur britannique Geoffrey Palmer, connu pour avoir joué dans une grande variété de rôles sur scène, au cinéma et à la télévision au cours des dernières décennies, est malheureusement décédé. Ayant apparu dans plusieurs épisodes de Docteur Who, le compte Twitter officiel a indiqué qu’ils étaient « tristes de rapporter la mort » de l’artiste vétéran, énumérant les épisodes dans lesquels il avait joué. Il a également été confirmé par son agent que Palmer est décédé paisiblement à son domicile des suites d’une courte maladie. Il avait 93 ans.

Palmer est né le 4 juin 1927 à Londres, en Angleterre. Après avoir servi comme caporal instructeur en armes légères et entraînement sur le terrain dans les Royal Marines, Palmer s’était tourné vers la performance. Dans les années 1950, il apparaissait dans des productions théâtrales à la Royal Court et pour la National Theatre Company, y compris des productions de Weest de Suez et Foire de Sabrina.

Il avait également commencé à apparaître à la télévision à cette époque en jouant divers personnages de la série humoristique. Le jeu de l’armée. Plus tard, Palmer aurait joué des rôles principaux dans d’autres sitcoms britanniques, y compris Jimmy Anderson dans La chute et l’essor de Reginald Perrin, Ben Parkinson dans Papillons, et Lionel Hardcastle dans Au fil du temps. Palmer retrouverait plus tard son Au fil du temps star Judi Dench dans plusieurs films, dont La folie du roi George, Mme Brown, et le James Bond film Demain ne meurt jamais.

Les fans de Palmer se souviennent également de lui pour ses nombreux autres rôles au cinéma. Cela inclut jouer un juge dans la comédie classique Un poisson appelé Wanda, ainsi que d’autres parties de titres comme Anna et le roi, Peter Pan, La panthère rose 2, et Bert et Dickie. Son dernier rôle au cinéma est venu en 2014 lorsqu’il a joué le géographe en chef dans le film familial. Paddington, basé sur les histoires de Paddington Bear.

De même que Docteur Who, Palmer avait également été présenté dans des émissions comme Tours Fawlty, Les Goodies, Les Vengeurs, Le Saint, M. Men et Little Miss, et Poirot d’Agatha Christie. Il a également servi de narrateur pour la série BBC Two Vieillards grincheux, qui se concentrait sur des hommes d’âge moyen bien connus parlant des choses qui les irritaient. Il reviendrait pour le spécial vacances appelé Vieilles vacances grincheuses. Palmer a également servi d’annonceur pour le Spectacle de variété royale spectacle en 2014.

À la suite de la mort de Palmer, plusieurs de ses anciens collègues et collègues interprètes ont pleuré. Cela comprend un message d’hommage de l’actrice Annette Badland a été publié sur Twitter pour honorer la star décédée.

« C’était un acteur tellement doué et une très bonne compagnie », indique le communiqué. « Nous avons travaillé ensemble plusieurs fois, nous avons beaucoup ri et il était gentil et généreux. Je suis très attristé. J’adore sa famille. Dormez bien M. Palmer. »

Shaun des morts et Chauffeur bébé Helmer Edgar Wright a également parlé de la perte. « Le bâillon de trajectoire de vol qui efface les lignes du beau-frère de Reggie Perrin est l’un de mes gags préférés dans la comédie. RIP au brillamment drôle Geoffrey Palmer », a tweeté Wright.

Les survivants de Palmer incluent sa femme, Sally Green, avec qui il était marié depuis 1963, ainsi que leur fille, Harriet, et leur fils, Charles. Nos condoléances leur sont adressées en cette période difficile. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de BBC News.

