Naruto : les fans ont voté pour leurs personnages préférés de l’anime à succès !

Un peu plus d’un mois, les fans du monde entier ont pu pendant les personnages les plus populaires du manga et L’anime frappe Naruto décider par vote. Après le dernier décompte des voix par les responsables, les gagnants annoncé dans une vidéo dédiée !

Yellow Flash de Konoha prend la première place

Du 18 décembre 2022 au 31 janvier 2023, les fans ont pu exprimer leurs opinions et soutenir leurs favoris sur le site NARUTOP99 parmi 488 figures possibles votez pour la franchise toujours très populaire. Le total est allé un énorme 4,6 millions de votes De partout dans le monde!

La 10e place pourrait être Hinata Hyûga pour sauvegarder. La 9ème place revient au méchant Madara Uchiha. La 8e place est assurée Sasuke Uchiwa, la 7e place revient à Sakumo Hatake. Notre protagoniste Naruto Uzumaki a pris la 6e place alors que Kakashi Hatake a ouvert le top 5. Pendant ce temps, la quatrième place revient à Shisui Uchiha.

Les 3 premiers sont :

Lieu 3 : Sakura Haruno (489 619 votes)

Sakura Haruno (489 619 votes) Lieu 2 : Itachi Uchiha (505 014 voix)

Itachi Uchiha (505 014 voix) 1ère place: Minato Namikaze (792 257 voix)

Les personnages du top 20 ont des créateurs de Naruto Masashi Kishimoto fait de nouveaux dessins. Minato Namikazele Hokage de quatrième génération et père de notre personnage principal, qui a été respectueusement surnommé le Flash jaune de Konoha, obtient également l’un des siens Petite histoire manga.

Incidemment, Kishimoto a également commenté le résultat du vote dans un court message. « J’ai été choqué que Minato est arrivé en tête dans toutes les régionset le fait que cerisier par de nombreuses personnes à travers le monde être aimé comme çam’a rendu fier en tant qu’auteur.

De plus, le mangaka a révélé qu’il avait secrètement kurama, le renard à neuf queues, croisons les doigts. Il travaille actuellement fébrilement sur le nouvelle histoire de Minato et en essayant de répondre aux attentes des fans de « Naruto », « J’ai trouvé plus de pages que prévu. Alors attends-le avec impatience l’histoire secrète derrière le Jutsu de Minato !«

On ignore actuellement quand la nouvelle histoire courte du manga sur Minato apparaîtra. Il y en avait déjà un pour ça nouveau dessin de Kishimoto publié, qui affiche les 22 premiers caractères du vote. Vous pouvez regarder les deux séries animées « Naruto » dans ce pays sur Crunchyroll et Netflix voir. La série manga est quant à elle à maison d’édition Carlsen apparu.