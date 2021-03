Superstore Saison 6: Comment regarder, diffusion en direct, chaîne de télévision, heure

L’environnement de travail satire Superstore démarre la saison 6 ce soir, le jeudi 29 octobre à 21 h HE sur NBC. Vous pouvez également regarder l’émission en direct sur FuboTV (préliminaire gratuit) et les saisons passées sur Peacock.

Les ouvriers fondamentaux sont, en effet, fondamentaux. Chaque fois que vous sortez en ville pour faire du shopping, ils sont là pour vous aider. Ils découvrent comment surveiller les traqueurs d’affaire bruyants et simplifier l’exploration des affaires provoquant la révolte.

Au centre de Superstore se trouvent l’énorme mégastore Cloud 9 et Jonah, le penseur positif enthousiaste qui accorde continuellement une attention particulière à ses collègues. Une partie de ses collègues incorpore Garrett, qui peut être très cynique, Cheyenne, qui est une chérie, et Sandra, qui est décrite comme «indéfiniment excusée».

La chose la plus remarquable à propos de Superstore était la complexité qu’il offrait à un grand nombre de personnages, qui représentent collectivement les réalités multiformes de la classe ouvrière. @koviebiakolo écrit https://t.co/wXZI526Oex – Vautour (@vulture) 24 mars 2021

Ils sont accompagnés par Glenn et Dina, directeur et collègue superviseur, séparément, qui se heurtent continuellement la tête l’un à l’autre. Mateo est un autre partenaire du groupe, et il est persuadé qu’il aurait déjà été chef s’il n’était pas sans papiers.

Cette équipe diversifiée coopère au Cloud 9 pour prendre soin des clients et participer évidemment à leur conversation typique de l’environnement de travail. Quoi qu’il en soit, non sans examiner une partie des problèmes auxquels est confronté le commun américain aujourd’hui, comme travailler pendant une pandémie, être considéré comme «fondamental», mais ne pas être traité en conséquence. Comme lorsque vous êtes reniflé par un client qui retire sa housse et que vous devez être arrosé à l’extérieur. Impuissant Glenn.

Sur quel canal NBC est-il activé?

Vous pouvez découvrir les chaînes sur lesquelles NBC est activé en utilisant les localisateurs de chaînes ici: Verizon Fios, AT & T U-section, Comcast Xfinity, Spectrum / Charter, Optimum / Altice, DIRECTV et Dish.

Où pourrais-je regarder Superstore si je n’ai pas de lien?

Vous pouvez le regarder sur FuboTV (59,99 € / mois, 7 jours préliminaires gratuits), une fonctionnalité en temps réel qui vous permet d’accéder à vos émissions de télévision n ° 1, à vos jeux en direct et bien plus encore. Vous pouvez également regarder les périodes précédentes de Superstore sur Peacock TV, la nouvelle fonctionnalité Web NBC avec accès à vos émissions NBC n ° 1.

