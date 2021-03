Anime similaire à Kemono Jihen que vous aimerez certainement regarder

Kusaka, un jeune garçon enclin à aider ses amis même avec sa vie, était doué d’immortalité et d’une immense force. Plus tard, il commence à croire que les corps de ses parents sont la source du vaisseau du Calculi. Étant un anime au rythme très lent en termes de dates de sortie, nous sommes ici avec une liste d’anime similaire à Kemono Jihen.

La fantaisie sombre et le surnaturel font partie des genres les plus préférés en matière d’anime. Écrit par Shō Aimoto, Kemono Jihen se concentre sur Kabane Kusaka, une goule de 13 ans qui est un hybride humain. Présumé abandonné par ses parents, il a été contraint au travail des enfants par sa tante.

Communément connu sous le nom de Dorotabo, Kusaka possédait une âme très gentille et directe. Avec le temps, il apprend que la raison pour laquelle ses parents l’ont abandonné n’était pas le calcul de la vie qui le transforme en goule, mais autre chose. Voici la liste de quelques anime sous-estimés similaires à Kemono Jihen –

My Hero Academia

C’est une histoire passionnante d’un jeune enfant Quirkless qui rêvait de devenir le héros numéro un. Izuku Midoriya, un enfant sans bizarrerie, voulait devenir un héros tout comme son idole, le Tout pourrait. Déçu par ses pairs à plusieurs reprises, Midoriya a été choisi comme le successeur de la bizarrerie «Un pour Tous» par nul autre que le Tout.

Peut-il utiliser toute la puissance de sa bizarrerie, One for All? Ce n’est toujours pas clair pour les fans jusqu’à présent. La saison 5 de Boku no Hero Academia va englober les réponses à ces questions qui pourraient éventuellement conduire à susciter de nombreuses autres questions sans réponse.

Vous pouvez diffuser l’anime officiellement sur NETFLIX.

Les sept péchés capitaux

Nanatsu no Taizai, populairement connu sous le nom de Seven Deadly Sins, est un anime basé sur la fantaisie sombre, les pouvoirs surnaturels et l’aventure. Meliodas, fils du roi démon et Elizabeth, troisième princesse de Liones, sont maudits par le roi démon et l’ange de la grâce de Dieu pour avoir trahi leur espèce pour arrêter la guerre sainte.

Dissout il y a dix ans, Meliodas se met en route pour unir tous les péchés pour sauver le royaume de Liones de la colère de Fraudrin, le démon qui a manipulé les saints chevaliers. Avec le temps, les sept péchés capitaux se rendent compte que la vraie guerre n’a pas encore commencé contre les dix commandements du roi démon.

Lire aussi: Anime qui ressemble à Mushoku Tensei: réincarnation sans emploi

Jujutsu Kaisen

Bienvenue dans le monde de la sorcellerie chez Jujutsu Tech. Si vous aimez regarder l’action et la fantaisie, la saison 1 de Jujutsu Kaisen est l’une des meilleures options à regarder maintenant. Itadori Yuji, un lycéen dont le corps est pris en otage par l’un des esprits maudits les plus redoutés des temps anciens. Soutenu par son professeur Gojo Satoru, Yuji apprend à contrôler la source de son énergie maudite avec le temps.

Faisant une entrée spéciale dans l’esprit des téléspectateurs, c’est sûrement l’une des meilleures émissions publiées en 2020. La première saison de Jujutsu Kaisen est consacrée à Itadori et ses collègues combattent un large éventail d’esprits maudits allant du bas grade au grade spécial. Avec son dernier épisode diffusé en mars 2021, les fans vont désespérément attendre la suite.

Goule de Tokyo

Semblable à Kemono Jihen, l’histoire tourne autour d’un étudiant qui se transforme en goule après avoir à peine survécu à une attaque meurtrière depuis son rendez-vous, Rize Kamishiro. Ken Kaneki est ensuite conduit à l’hôpital où il se rend compte qu’il s’est transformé en demi-goule après avoir repris connaissance. La seule façon dont il pouvait survivre était de consommer de la chair humaine. Tokyo Ghoul se classe sûrement en tête de notre liste d’anime similaire à Kemono Jihen.

La série est divisée en une préquelle et une suite avec le même personnage principal. Le plus grand défi auquel Kaneki a été confronté était de garder son identité cachée de son meilleur ami. Les téléspectateurs vont adorer cette émission s’ils ont développé un intérêt pour les thrillers Dark Fantasy, Horror et Supernatural. Vous pouvez diffuser Tokyo Ghoul sur NETFLIX.

Cela résume la liste des anime tout comme Kemono Jihen. Merci d’avoir lu!