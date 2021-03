La bande-annonce de montage PS5 promeut les jeux multijoueurs locaux

S’il y a une chose que nous avons apprise pendant le verrouillage, c’est que les jeux multijoueurs locaux ont toujours leur place. Mais bien qu’il existe de nombreuses options sur la PlayStation 4, consultez notre liste de Meilleurs jeux multijoueurs locaux PS4 – cette toute nouvelle bande-annonce de montage illustre que la bibliothèque de PS5 est déjà assez forte dans l’espace de contenu du canapé.

La vidéo se concentre sur une poignée de versions propriétaires et multiformats, notamment NBA 2K21, Sackboy: A Big Adventure, FIFA 21, DIRT 5, Overcooked: All You Can Eat Edition et Call of Duty: Black Ops Cold War. Il met également l’accent sur le contrôleur DualSense; évidemment, vous devrez posséder plusieurs pads si vous prévoyez de jouer avec des copains localement.

Pensez-vous que le mode multijoueur en écran partagé et local est toujours une fonctionnalité importante, et à quel genre de jeux aimez-vous jouer avec vos amis et votre famille? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.