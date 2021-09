Nous revenons sur l’odyssée des cristaux entre les mains de Seth, Gloria et compagnie. Nous vous apportons l’analyse de Bravely Default II pour PC.

Square Enix est l’éditeur par autonomie en ce qui concerne la distribution de JRPG. Comme nous vous l’avons déjà dit auparavant, ils nous ont récemment laissé la version améliorée de Final Fantasy VII Remake Intergrade, mais en dehors de ses sagas à succès, il abrite des bijoux plus humbles, mais tout aussi puissants. C’est le cas de Test de Bravely Default II sur PC qui nous occupe aujourd’hui.

Potentiel occulté par le traditionalisme

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Bravely Default est une saga qui a vu le jour grâce aux efforts de Kensuke Nahara et de Silicon Studio. Après deux opus pour Nintendo 3DS avec lesquels ils ont gagné la clameur des fans du genre, ils ont décidé de mettre la saga au placard et en ont donné la tutelle à Claytechworks. Ils sont les créateurs de Bravely Default: Fairy’s Effect et de ce Bravely Default II, qui a fait ses débuts sur Nintendo Switch en février dernier.

Étant très clair sur les erreurs des versements passés, Claytechworks a fait ici de son mieux pour faire une suite plus que digne. Mais la réalité est que dire qu’il a été digne est un euphémisme. Entre le premier versement et celui-ci, il y a eu un énorme saut de qualité et de bon travail qui a fait sourire jusqu’aux oreilles.

Bien que cela n’enlève pas la colère qui me fait voir l’énorme potentiel qu’avait le studio de faire un JRPG innovant, dans toutes ses sections, à enterrer afin de rendre hommage au chouchou de l’éditeur : Final Fantasy. Oui, comme c’est arrivé au premier, Bravely Default II se veut une lettre d’amour aux valeurs plus traditionnelles de Final Fantasy. Et pour cette raison leurs ailes sont coupées sans pouvoir voler plus haut qu’elle.

Grande mécanique et idées en collision avec des concepts éprouvés

Comme nous l’avons déjà découvert dans le premier volet, le combat de Bravely Default II implique deux mécanismes : Brave et Default. La première est une commande qui nous permet d’effectuer plus d’actions dans le même tour, en échange de sacrifier les tours suivants, tandis que la seconde nous permet de nous protéger pendant que nous gagnons des actions gratuites pour les prochains tours.

Par la conjonction des deux idées, nous donnons lieu à des combats riches de possibilités et de stratégies, enrichis par les compétences actives et passives qui nous permettent de développer les métiers. Un système de progression hérité de Final Fantasy qui permet de gérer des builds très intéressants. C’est en eux que l’on remarque le plus que Claytechworks se sent obligé de rendre hommage à la franchise mère de Square Enix.

Et le fait est que les métiers, et leur façon de les définir et de les ressentir au combat, diffèrent beaucoup des rôles classiques. Il est vrai qu’il y en a, comme les sorciers noirs ou rouges, qui continuent à beaucoup compter sur eux (il suffit de voir que leurs sorts s’appellent de la même manière que dans n’importe quel opus de Final Fantasy) mais la plupart d’entre eux représentent un tout nouveau twist et qu’ils nous permettent de rêver de stratégies qui n’ont jamais été possibles auparavant dans un RPG au tour par tour.

En particulier, je préfère Braveador, avec des capacités très intéressantes comme la possibilité de faire des dégâts à travers le nombre de combats joués ou les heures de jeu que l’on a.

Master Class sur la façon de concevoir des menus pour un RPG

Une chose qui m’a étonné à propos de Bravely Default II est à quel point il comprend bien que les menus doivent être pour soutenir le jeu et non le jeu lui-même. J’entends par là que les menus et le HUD de ce jeu vidéo sont une symbiose parfaite entre fonctionnalité et créativité esthétique.

D’une part, les menus de gestion des équipements, des objets et des rôles disposent de raccourcis très intelligents pour une navigation extrêmement confortable. En revanche, au niveau visuel ils sont si efficaces que l’on peut rapidement associer des objets par leur icône bien représentée, comprendre à quel point un rôle correspond à un personnage ou encore apprendre des choses de leur univers avec facilité grâce à la fluidité des informations dans leur encyclopédie.

Bien que le point étoile soit pris par la loupe. Si nous appuyons sur un certain bouton, nous pourrons connaître toutes les informations essentielles de n’importe quoi, peu importe que nous soyons dans un menu ou au cours d’une bataille. Il continuera à être activé en affichant des informations dans de petites bulles de texte jusqu’à ce que nous décidions de le désactiver.

Mais même cette simplification fonctionnelle que nous voyons sur l’exploration. Nous aurons toujours un point jaune qui indiquera notre prochain objectif, ce que je considère comme impératif dans tout jeu de scénario ouvert afin de ne pas « perdre le nord ».

Respecter et améliorer la force visuelle de Bravely Default

Grâce au travail conjoint de Hajime Onuma et de Naoki Ikushima, nous avons ici un monde magnifique où explorer est un pur plaisir. Ici s’entremêlent les conceptions urbaines de Bravely Default et Bravely Second, avec la possibilité de parcourir les villes à la troisième personne tout en obtenant une perspective lointaine pour trouver chaque point d’intérêt, avec le monde traditionnel de Final Fantasy.

Cela signifie que nous pouvons explorer de grandes masses de terres librement et d’un point de vue aérien, en étant capable de trouver des ennemis et d’interagir avec l’environnement. Il est réalisé avec un soin exquis, différenciant logiquement les zones par biomes et les régions par leur culture, de telle sorte que nous le ressentons comme un monde cohérent qui crie à être visité.

Pendant ce temps, les personnages suivent l’archétype « chibi » mais sont plus stylisés que leurs prédécesseurs. Chaque personnage a une personnalité unique, recouverte d’un doublage (en anglais, attention, pas en japonais, malheureusement) qui les enrichit de merveilleux accents. Quelque chose que nous pouvons également apprécier sous forme écrite, grâce à la traduction plus que remarquable dont bénéficie le jeu vidéo.

Le combat pour les 4 cristaux… Encore une fois

Sur le plan narratif, c’est là que je regrette le plus son manque d’identité. Encore une fois, le désir de vouloir être un Final Fantasy le pèse, nous frappant au nez avec une histoire qui, bien qu’elle fonctionne pour nous garder collés au canapé, souffre d’être en proie à des tropes, des ressources, des rebondissements et des idées alors éculé dans le genre qu’il est difficile d’être surpris.

La historia en sí nos pone en sintonía con los 4 guerreros de la luz, los cuales tendrán que recuperar los 4 cristales elementales mientras están siendo usados sin responsabilidad y ocasionando que se debilite la prisión en la que se encuentra un mal que podría acabar con el monde entier.

S’il est vrai que la façon dont il est porté, et la merveille des dialogues, lui font vivre des moments brillants et on finit par sympathiser très fortement avec ses 4 protagonistes. Mais je pense que Claytechworks pourrait nous inspirer avec une histoire plus originale. Le changement de commandement de Silicon à eux était le moment idéal pour rompre avec Final Fantasy et briller en tant que rival, plutôt que comme substitut avec lequel divertir les fans.

Revo sort son chef d’oeuvre

Sound Horizon est une association de différents artistes et compositeurs qui se réunissent pour donner vie sonore à différents produits. De tous, celui qui apparaît comme le leader et est à la tête de nombreuses pièces musicales est Revo, un compositeur extravagant qui s’habille généralement selon le courant clé visuelle (mais sans donner l’embarras de Nomura).

Bien que l’organisation elle-même ait une feuille de route indépendante, le travail qui les a catapultés à la gloire n’était autre que la bande originale du premier Bravely Default. Leur travail était si épique qu’ils ont rapidement gagné une place dans le cœur des fans de bandes originales de jeux vidéo.

Cependant, je pense qu’avec Bravely Default II ils se sont encore une fois surpassés. La But il abrite des pièces de toutes sortes qui rehaussent la vie et la couleur des scènes, en plus d’assaisonner parfaitement les différents événements auxquels nous participons. Avec une allusion particulière aux moments de bénédiction des cristaux, où chaque personnage fait ressortir son propre thème légendaire, versé dans différents courants musicaux comme le jazz, le flamenco ou les solos de piano qui enlèvent le hoquet.

Les cristaux bénissant nos PC

Dans ce portage vers PC, nous obtenons le meilleur côté de Bravely Default II. Bien que le jeu n’offre pas beaucoup d’options pour personnaliser la section graphique, il en contient le minimum pour que nous puissions le classer comme un port acceptable.

Jouer sur des moniteurs 21:9, à 60 images par seconde et avec des résolutions natives 4k est une réalité avec cette version. La vérité est que la section artistique et visuelle du jeu en est grandement améliorée, plus belle que jamais et beaucoup plus confortable, à la fois pour nos rétines et pour nos mains, car tout est beaucoup plus fluide que sur Nintendo Switch, où nous subi des temps de chargement très brusques.

De manière générale, je pense qu’avec cette analyse de Bravely Default II je précise bien que nous sommes face à un diamant brut, qui brille beaucoup. Même s’il aurait pu briller davantage s’il avait eu l’audace de défier papa Square Enix et d’en faire ici une aventure RPG à part entière, sans pour autant dépendre des bases établies par le traditionalisme de Final Fantasy.

Quoi qu’il en soit, Bravely Default II est une œuvre exceptionnelle qu’aucun amateur de JRPG ne devrait manquer. Je suis attristé par le mauvais accueil qu’a eu sa version de Switch et j’espère qu’avec la version PC, il retrouvera l’affection qu’il mérite.