Doit regarder des drames coréens avec une fin sombre en 2021

De nombreux fans de théâtre K veulent une rupture avec les fins heureuses clichées. Les téléspectateurs sont peut-être trop contrariés et aimeraient regarder quelque chose de réaliste ou de triste pour un changement. Par conséquent, nous finissons par regarder ceux avec des fins déchirantes. Voici une liste de drames coréens avec une fin sombre.

Certains d’entre nous ne regardent pas les drames K sachant qu’ils se terminent sur une note triste. Nous pourrions simplement cliquer sur l’option de jeu, en aimant simplement le beau rôle masculin ou le joli rôle féminin. Parfois, rien qu’en écoutant les OST, nous finissons par binging toute la série.

Quelle que soit la raison, nous finissons par réfléchir beaucoup à nos propres actions ou peut-être même changer d’avis. Souvent, ces drames K avec des fins tristes nous font réaliser beaucoup de choses et servent d’expérience d’apprentissage.

Amoureux de la lune: Ryeo au cœur écarlate

C’est l’un des drames K les plus populaires au monde. Ce n’est pas seulement à cause d’IU, mais tout le drame, du début à la fin, est tout simplement trop beau. Ce Kdrama est sorti en 2016. Il a remporté sept prix la même année. Kim kyu-tae a réalisé ce chef-d’œuvre. Il contient 20 épisodes.

On peut remarquer que le casting lui-même était très puissant. IU, la talentueuse et belle idole de Kpop est la femme principale. Lee Joon -gi joue le rôle de Wang So. Kang Ha neul joue le rôle de Wang Wook. Baek Hyun, Nam Joo Hyuk et Ji Soo ont respectivement joué le rôle des 10e, 13e et 14e princes.

Go Ha-jin est accidentellement retourné à la période de la dynastie Goryeo. Elle se réveille dans le corps de Hae Soo. Ha-jin est un cousin de la femme du prince Wang Wook. Elle se rapproche de tous les princes royaux de la famille Wang. La famille Wang dirigeait la nation Goryeo à l’époque. Elle tombe d’abord amoureuse du 8e prince Wang Wook, cependant, elle se rend compte qu’elle aime en fait le 4e prince Wang So.

L’histoire continue en décrivant comment Hae Soo se débat après s’être rapprochée des princes royaux. Ils ont été forcés de s’entre-tuer pour pouvoir accéder au trône. Cela se termine sur une note très triste donc il est très difficile de le regarder sans verser quelques gouttes de larmes.

2. Le troisième charme

C’est l’un des drames K les plus sous-estimés. La plupart d’entre nous l’ont peut-être juste regardé pour Seo Kang-Joon, la douce deuxième avance de Cheese dans le piège. Ce Kdrama est très réaliste et n’a donc pas de fin de conte de fées. Il est sorti en 2018. Il se compose de 16 épisodes d’une durée d’une heure chacun.

Ce Kdrama dépeint les luttes pour être pauvre et est légèrement différent de ce que la société dépeint. Il y a la romance, la comédie, la tristesse, la recherche de la paix intérieure et beaucoup d’aspects différents qui se mélangent parfaitement. Seo Kang – Joon, Esom, Lee Yoon Ji, Yang Dong Geun et Kim Yoon Hye composent le casting. La fin est difficile à accepter pour la plupart d’entre nous, donc la plupart d’entre nous finissent même par pleurer. Cependant, si nous essayons de nous mettre à leur place, nous pourrons peut-être l’accepter et élargir notre perspective également.

Regardez-le maintenant sur Rakuten Viki.

3.W- Deux mondes

W est sorti en 2016. Jung Dae-Yoon a réalisé ce Kdrama. Il se compose de 16 épisodes et chacun d’eux dure une heure. Lee Jong-suk et Han Hyo-Joo composent le casting. W se concentre sur l’affrontement entre «deux mondes»: le monde réel et un univers alternatif à l’intérieur d’une webtoon, dont le titre de la série télévisée a été tiré.

Il s’agit essentiellement de la romance entre Kang Chul et Yeon Joo. Les deux mondes représentés dans la série sont le monde réel et l’univers alternatif à l’intérieur d’une webtoon. Kang Chul est un garçon intelligent doué pour le tir. Il a remporté une compétition de tir aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Ceci est suivi du meurtre de ses parents et il est accusé.

Il consacre sa vie à découvrir qui était le vrai tueur. Par conséquent, des années plus tard, il devient multimillionnaire et lance le «Projet W». Au fur et à mesure que l’histoire avance, Oh Yeon Joo entre dans le monde de la bande dessinée. Bien que nous l’apprécions à fond, il a une triste fin qui nous ferait sûrement tous pleurer.

Diffusez ceci sur NETFLIX.

Si vous êtes à la recherche de Kdramas avec des fins douces-amères, ce sont les bons pour vous. Qu’est-ce que tu attends? Cliquez sur l’option de lecture et faites une frénésie tout de suite!