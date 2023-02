Super Bowl 2023 : à quelle heure est le spectacle de la mi-temps ?

in

Super Bowl 2023

Ces dernières années, Rihanna s’est concentrée sur la construction de son empire avec Fenty Beauty et Savage x Fenty.

©Getty ImagesRihanna est absente de la scène depuis sept ans

Il reste quelques heures Super Bowl 2023 et le plus attendu n’est pas seulement le match (l’affrontement entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie), mais aussi Présentation de Rihannac’est pourquoi nous vous disons à quelle heure est le spectacle de la mi-temps.

+ À quelle heure Rihanna chantera-t-elle au Super Bowl et combien de temps cela dure-t-il ?

Le Super Bowl débutera à 17h30 (heure du Mexique) après une cérémonie et l’hymne des États-Unis, qui sera interprété par Chris Stapletonhuit fois lauréat d’un Grammy et le spectacle de la mi-temps aura lieu après la fin de la première mi-temps du match, il sera donc vers 18h45 mais tout dépendra de la durée de la première mi-temps du match.

Comme l’a dit Rihanna elle-même, le spectacle durera 13 minutesmême s’il s’agit d’une moyenne, puisque l’émission de Shakira et Jennifer Lopez dépassé 14 minutes alors que celle de Katy Perry c’était environ 12 minutes.

On ne sait pas encore quelle est la setlist de Rihanna, mais la native de la Barbade a déjà révélé que cela a été la partie la plus compliquée, car Résumer 17 ans de carrière en moins de 15 minutes n’est pas une tâche facile, cependant, il a assuré qu’il s’amuserait et que le spectacle serait une célébration de sa musique.

+ Sur quelle chaîne ou où regarder le show de la mi-temps du Super Bowl au Mexique et en Amérique Latine ?

Au Mexique, le match et l’émission de Rihanna seront diffusés sur canal 5 et Télévision aztèquemais dans toute l’Amérique latine, L’émission peut être suivie sur ESPN, Fox Sports et Star +.

