Netflix a les 2 séries d’amour idéales pour commencer le week-end

Avec une présence dans plus de 200 pays Netflix est toujours le géant du streaming. Malgré le passage des années, la plateforme est très actuelle parmi les utilisateurs et la fureur générée par ses productions, il n’y a personne qui l’égale. De plus, même si la concurrence est chaque jour plus grande, la vérité est que cette entreprise connaît la formule exacte de l’innovation pour continuer à attirer ses utilisateurs.

Netflix, dans son catalogue, il propose une grande variété de contenus renouvelés de mois en mois qui regroupent tous les genres de l’industrie. Parmi eux, le romantique, qui a été renouvelé et a commencé à susciter plus d’intérêt dans le monde entier, les productions de ce type étant l’une des plus populaires auprès du public. Donc, pour ce week-end, de Spoiler nous avons les deux séries d’amour idéales à profiter sur la plateforme.

Les 2 séries d’amour idéales pour commencer le week-end :

1. Chesapeake Shores :

Sorti pour la première fois en 2016, il ne s’agit pas d’une série originale de Netflix, mais la plateforme en a repris les droits. Depuis son arrivée chez le géant du streaming, la série avec Meghan Ory s’est propagée dans le monde entier et le succès qu’elle a remporté est imparable. Il compte déjà cinq saisons et, vu la fin de la dernière, on s’attend à ce qu’il y en ait une sixième. C’est, sans aucun doute, le strip idéal pour les amateurs de romance.

« Une professionnelle prospère et une mère célibataire retourne dans la petite ville du Maryland que son père a fondée et envisage d’y rester et de s’installer», indique le synopsis officiel publié par Netflix.

2. Chasseurs d’Ombres : Les Instruments Mortels :

Contrairement à la précédente, c’est la série idéale pour les fans d’amour, mais aussi pour ceux qui aiment allier relations et science-fiction. Il met en vedette Katherine McNamara et Dominic Sherwood et compte quatre saisons pleines de drame, d’action et de surréalisme.

« La vie de l’adolescente typique Clary Fray est bouleversée lorsqu’elle apprend qu’elle fait partie d’une race de chasseurs de démons humains avec le sang des anges.« Dit le synopsis publié par Netflix.

