Knightmare de Batman et Joker est-il juste un rêve dans la Justice League de Zack Snyder?

La séquence Knightmare a établi la véritable priorité pour Snyder envisagée Ligue de justice story-arc dont nous allons bientôt assister. La liberté que Snyder a eue sur sa version de Ligue de justice l’a amené à opter pour des photographies supplémentaires et de nouvelles prises de vue pour accueillir une intrigue beaucoup plus complète, captivante, axée sur les fans et bien versée. Parmi ces nouvelles séquences se trouve celle où Batman et Joker converseront. La scène se déroule dans la chronologie de Knightmare, dans laquelle Joker peut agir comme un allié de Batman contre les forces perverses de Darkseid qui a laissé la Terre ruinée.

Cependant, alors que Jared Leto parle d’un nouveau monde « où l’honneur est un lointain souvenir », nous avons un regard fané sur la nouvelle réalité de Knightmare à travers l’arrière-plan, et ce n’est peut-être plus un rêve dans Justice League de Zack Snyder. Knightmare est censé être une prémonition de la dévastation à venir qui transformera Superman au mal par Darkseid, causant ainsi des ravages sur toute la planète, mettant fin à presque toute vie et épuisant les ressources. Cependant, cette fois, c’est plus qu’un simple rêve ou une prémonition, et toute cette destruction se produit réellement.

Dans Justice League de Zack Snyder, Knightmare se connectera directement à Joker au lieu de Batman. Selon les détails précédents révélés par Snyder, Joker aidera Batman à voler la Mother Box qui sera utile pour envoyer The Flash, remonter le temps et avertir Bruce de la menace à venir. Même dans la bande-annonce nouvellement arrivée, nous pouvons avoir un aperçu de Barry traversant ce qui ressemble à un portail bleu géant, nous verrons donc probablement une séquence de voyage dans le temps. Cette scène particulière se connectera au camée d’Ezra Miller comme The Flash dans Batman v. Superman, où il avertit Bruce d’une menace imminente tout en déclarant « Lois est la clé ». Mais qu’est-ce que tout cela signifie pour Justice League de Zack Snyder?

L’histoire complète de Knightmare

Knightmare voit Bruce mener une résistance pour arrêter un Superman diabolique, ses alliés et des Parademons pour décimer davantage la planète. La seule façon pour l’équipe (qui a Cyborg, Batman et Flash avec Aquaman et Wonder Woman décédés) d’aider à arrêter Darkseid est d’envoyer Flash, dans le temps pour avertir Bruce avant l’invasion de Darkseid et l’empêcher de tuer Lois et transformer Superman en mal. Mais, comme le montre Batman contre Superman, Flash arrive « trop ​​tôt » dans le passé, à un moment où Bruce n’est pas au courant de l’existence d’un métahumain et considère Superman comme le danger imminent pour le monde.

C’est ce qu’ils essaieront de répéter dans Justice League de Zack Snyder. « Et cette fois, la mission serait d’éviter à Flash de voyager trop dans le passé et d’atteindre le bon moment pour Bruce, afin qu’il puisse parfaitement comprendre les détails. Joker aiderait à voler la Mother Box, qui devrait permettre au portail d’ouvrir et de renvoyer The Flash.

Pourquoi Knightmare n’est-il pas un rêve?

Prenez ceci: Batman et le reste de la ligue perdent contre Steppenwolf, ce qui lui permet de rejoindre l’énergie des boîtes mères et d’ouvrir la voie à l’invasion de Darkseid sur Terre. Darkseid tue Lois, transforme Superman en mal qui, à son tour, assassine Aquaman et Wonder Woman. En théorie, Justice League de Zack Snyder mettra en vedette cette défaite probablement pendant la première moitié du film.

Aller de l’avant, au cours des prochaines années, Superman construit sa propre armée de mercenaires, tandis que Batman commence à construire une résistance. Dans la nouvelle bande-annonce du film, Batman est accompagné de Cyborg lorsqu’il rencontre Joker. Batman enrôlerait désormais Joker pour voler la Mother Box, qui peut renvoyer Flash dans le temps. Comme on le voit dans la bande-annonce, Joker porte une arme à feu et un kevlar SWAT avec lui. Je crois que Joker mourrait dans la quête de voler la boîte, pas avant de remettre son arme à Batman (sur laquelle je reviendrai plus tard). Maintenant, Flash aurait eu deux extrémités à son voyage dans le temps; dont l’un est la séquence «trop tôt» dans Batman v. Superman.

Dans une version, Flash atteint Bruce « trop ​​tôt », ce qui entraîne un échec total de la mission. L’avenir (Knightmare) Batman recourt alors à la recherche d’autres moyens d’arrêter Superman, qui est la Kryptonite. Cependant, il est trahi par ses membres de la résistance, capturé par les mercenaires et les Parademons de Superman, et est finalement tué. [the whole Batman v. Superman Knightmare].

La théorie est que le Knightmare de Batman v.Superman se déroule après le Knightmare dans Justice League de Zack Snyder. Ceci est également soutenu par un petit indice dans BvS, où Batman porte une arme à feu avec la carte de Joker dessus. Peut-être que c’est l’arme de Joker qu’il a remise à Batman.

Cette version entière créera sa propre chronologie Knightmare. Et donc ce ne sera pas un rêve, mais la triste réalité que les membres restants de la ligue essaieraient d’effacer de l’existence.

Il est possible que dans Justice League de Zack Snyder, Flash soit capable d’atteindre Batman au bon moment, et finalement, Homme chauve-souris arrêterait Steppenwolf, Wonder Woman le décapitant à la fin. Cela terminerait le film sur une note heureuse mais avec des allusions à une nouvelle menace émergente sous la forme de Darkseid lui-même (la Justice League dans la chronologie originale n’aurait pas fait face à Darkseid).

La fin du film taquinant Darkseid ouvrira également des plans pour l’avenir de Justice League et DCEU, qui devraient suivre le scénario d’Apokolips War. À l’origine, Snyder voulait que Batman meure à la fin de son arc. Cependant, il aurait pu être ramené plus tard dans le film Flashpoint, marquant ainsi le début d’une chronologie alternative modifiée.

Cependant, le voyage dans le temps est un élément de science-fiction compliqué à comprendre et nous ne pouvons pas être sûrs de son intégration. Justice League de Zack Snyder. Tout ce que nous savons, c’est que ce film a quelque chose de dope à regarder et qu’il peut créer un nouveau précédent pour la représentation des personnages de DC. Et le fait que tout cela ne sera probablement pas seulement un rêve le rend plus intéressant car Knightmare fournira un scénario plus satisfaisant et plus intrigant à l’intrigue globale. Regardez Justice League de Zack Snyder le 18 mars sur HBO Max.

