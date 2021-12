Une héroïne de DC aura sa propre série et voici la bande annonce

in

!Naomi passera une excellente année 2022 ! Pas seulementCC fait revivre son roman graphique après une interruption de trois ans, mais elle aura également sa propre émission télévisée à partir de janvier sur le signal. Le CW. Ainsi, les responsables du programme ont partagé la première avant-première de la série avec une introduction du cinéaste et producteur exécutif ava duvernay. Attentif!

La petite « Introduction » la bande-annonce nous situe au bon moment dans la vie du protagoniste de cette histoire, joué par Chute de Kaci. Même sans super-pouvoirs, il semble que Naomi elle vit un rêve : elle est populaire, a de bons amis et même des talents de skateur. La jeune femme est fan de bandes dessinées et de super-héros, notamment de Superman.

Une nouvelle héroïne dans le monde de DC

Lorsqu’une catastrophe inattendue frappe la paisible ville où elle vit, la jeune femme commence à découvrir d’où vient exactement son obsession pour les romans graphiques. Homme d’acier. Naomi ne sera pas seule dans cette nouvelle aventure qu’elle devra vivre car elle prendra la décision de s’entourer d’autres personnes qui pourraient faire la différence dans son présent.

Pour chercher des réponses, la jeune femme rejoindra Dee (Alexandre Wraith), un tatoueur qui a un secret très caché et se rend vite compte que lui et Naomi ils ne sont pas très différents. Malheureusement, d’autres personnages ont pris note de l’éveil des capacités de cette fille et auront leurs propres agendas à son égard. Un exemple? Bourré (Cranston Johnson) propriétaire d’un parking qui a des projets pour elle.

En outre, Naomi doit travailler avec Dee et aussi avec sa meilleure amie, Annabelle (Mary-Charles Jones) dans le seul objectif de découvrir quelle est la vérité derrière l’origine de ses nouvelles capacités et comment il devra utiliser ces pouvoirs maintenant que sa vie a changé pour toujours. Le spectacle aura sa première dans Le CW le mardi 11 janvier.

