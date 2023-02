Lycoris Recoil annonce un nouvel anime avec une bande-annonce : c’est connu

L’animé »Recul de Lycoris », l’un des anime les plus acclamés de la saison estivale 2022, vient d’annoncer un nouveau projet d’anime. Grâce à son compte Twitter officiel, une bande-annonce avec des scènes de la première saison a été publiée, accompagnée de la phrase « Son histoire n’est pas terminée ».

Le petit clip comprend certaines des scènes les plus mémorables de » Lycoris Recoil », pouvant voir les protagonistes Chisato et Takina dans différentes situations, ainsi que la narration des actrices vocales. Chika Anzaï et Shion Wakayama, qui donnent la parole aux personnages. Pour le moment, plus d’informations sur ce nouveau projet sont inconnues, donc on ne sait pas encore s’il s’agira d’une deuxième saison, d’un film ou d’un autre type de production.

L’histoire de » Lycoris Recoil » suit une paire d’assassins qui travaillent dans un groupe de travail entièrement féminin connu sous le nom d’attaque directe, tout en travaillant également comme serveuses dans un café appelé LycoReco. La première saison a vu les protagonistes renforcer leur amitié alors qu’ils combattaient un terroriste terrifiant lié au passé de Chisato.

Bien que » Lycoris Recoil » n’ait pas été un énorme succès comme les autres anime de 2022, pour de nombreux téléspectateurs, ce fut une grande surprise, étant considéré comme l’un des anime les plus sous-estimés de l’année dernière. Son histoire a même attiré l’attention du développeur de jeux vidéo Hideo Kojimaqui a déclaré être fan de l’anime.

La première saison de »Lycoris Recoil » avait un total de 13 épisodes réalisé par Shingo Adachi, en charge de la conception des personnages de l’anime populaire »Swor Art Online », avec une histoire originale écrite par Asoura et les épisodes écrits par Yusuke Kanbayashi. De plus, l’anime a reçu une adaptation manga par Media Factory et un roman dérivé créé par ASCII Media Works.

Le producteur Photos A-1 était responsable de l’animation de l’anime et continuera à développer ce nouveau projet qui n’a pas encore de date de sortie. »Lycoris Recoil » est disponible sur la plateforme Crunchyroll.