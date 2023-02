Sadie Sink aux studios Marvel, qu’en sait-on ?

Selon de nouveaux rapports, Évier Sadieconnu pour avoir participé sous le nom de Max Mayfield à la série à succès Netflix »Stranger Things » est envisagé pour un rôle dans Studios Marvelparticipant bientôt à son Univers Cinématographique.

Après que des rumeurs aient affirmé que Sink apparaîtrait dans le film » Thunderbolts », il a été confirmé que l’actrice figure sur la liste des acteurs possibles que Marvel Studios cherche à recruter pour l’UCM. Cependant, on ne sait toujours pas dans quel projet Sink pourrait être impliqué ou quel personnage il jouera. De nombreux fans soulignent qu’elle pourrait jouer Songbird, une héroïne qui a d’abord été présentée comme une méchante dans les bandes dessinées Marvel.

La carrière de Sink a décollé ces dernières années avec son rôle de Max Mayfield, un personnage qui a été présenté à « Stranger Things » lors de sa deuxième saison. Depuis lors, Max est devenu l’un des personnages principaux du casting, étant le favori de beaucoup bien qu’il n’ait pas été là depuis le début.

Avec la fin de la quatrième saison laissant tous les téléspectateurs choqués, Netflix a déjà confirmé que la cinquième saison sera la dernière pour »Stranger Things » avec Sink assurant qu’il serait difficile de dire au revoir aux autres acteurs de la distribution et l’équipe créative, Il les considère déjà comme faisant partie de sa famille.

« Ça va être horrible. Ça va être horrible », a-t-elle partagé. « Ces enfants, tout ce casting et toute l’équipe, c’est comme… Je veux dire, c’est de la famille… Et dire que nous devons dire au revoir à cette sécurité et savoir que nous ne nous reverrons pas avant une autre saison, c’est effrayant et triste, mais je pense que c’est excitant de passer au chapitre suivant. »

Récemment, Sadie Sink a joué dans le film »The Whale » avec l’acteur brendan fraser, l’histoire du film étant acclamée par les téléspectateurs et les critiques, ce qui a valu à Fraser une nomination aux Oscars 2023 du meilleur acteur. »La Baleine » est actuellement diffusé dans les salles