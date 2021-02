Super 8 obtient une version 4K UHD pour son 10e anniversaire

Le film monstre de JJ Abrams, Super 8 fête ses 10 ans cette année. Pour fêter ça, Paramount donne au film une sortie 4K pour la première fois.

Fou de penser que Super 8 est sur le point d’avoir 10 ans. Honnêtement, cela n’a pas l’impression que c’était il y a longtemps que nous recherchions tous divers indices et secrets sur le marketing. Bientôt, nous aurons la chance de revisiter le film dans la gloire 4K! Le 25 mai, nous pourrons récupérer la copie 4K Ultra HD:

Initialement sorti le 10 juin 2011, SUPER 8 célèbre cette année son 10e anniversaire. Récemment remasterisé pour cette sortie 4K Ultra HD, le film acclamé par la critique met en vedette Joel Courtney (The Kissing Booth), Kyle Chandler («Friday Night Lights») et Elle Fanning («The Great»). Salué à sa sortie comme «le film grand public le plus excitant de l’année» (Richard Corliss, Time), SUPER 8 est certifié Fresh on Rotten Tomatoes.

La version 4K Ultra HD comprend l’accès à une copie numérique du film et plus de deux heures de contenu bonus précédemment publié, comme détaillé ci-dessous:

Disque 4K Ultra HD

· Long métrage en 4K Ultra HD

· Commentaire de JJ Abrams, Bryan Burk et Larry Fong

· Le rêve derrière Super 8 (HD)

· La recherche de nouveaux visages (HD)

· Rencontrez Joel Courtney (HD)

· Redécouvrir Steel Town (HD)

· Le visiteur vit (HD)

· Score Super 8 (HD)

· Croyez-vous en la magie? (HAUTE DÉFINITION)

· La révolution 8 mm (HD)

· Oeufs de Pâques (HD)

· Déconstruction de l’accident de train (HD)

· Scènes supprimées (HD)