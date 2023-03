Les showrunners mandaloriens font allusion aux « surprises » de la saison 3

Le Mandalorienduo créatif, Jon Favreau et David Filoni, a récemment taquiné les fans avec la promesse de grandes surprises au fur et à mesure du déploiement des nouveaux épisodes. Les deux premières saisons de Le Mandalorien a présenté quelques surprises importantes, notamment les débuts en direct d’Ahsoka Tano et un caméo de Luke Skywalker. L’émission suit les aventures d’un chasseur de primes, Din Djarin, chargé de protéger Grogu, alias « The Child » ou « Baby Yoda ». L’émission a été saluée pour sa narration, sa construction du monde et ses effets visuels, avec de nombreux fans. l’appelant le meilleur Guerres des étoiles contenu en années. L’émission a également été un succès commercial, la marchandise mettant en vedette « Baby Yoda » étant extrêmement populaire.

Dans une interview avec StarWars.com, le duo a expliqué comment il aime laisser les téléspectateurs deviner et créer des histoires émotionnellement résonnantes axées sur les personnages. Favreau a déclaré que chaque épisode de la nouvelle saison révélerait de nouvelles informations pour que la narration sérialisée de l’émission reste passionnante. Les créateurs espèrent continuer à faire le spectacle pendant longtemps et que les fans puissent profiter de la nouvelle série d’histoires.

« Nous aimons avoir des surprises », a expliqué Favreau. « Nous aimons que quelque chose soit révélé à chaque épisode. J’aime quand tout le monde essaie de le voir en même temps, puis en parle et réagit, en discute. Essaie de deviner ce qui se passe ensuite. Cela fait partie du plaisir de la série narration. Nous voulons nous assurer que chaque semaine, une nouvelle information sort et que les choses se résolvent peut-être de manière inattendue, mais de manière justifiée et émotionnellement résonnante et basée sur les personnages. Écoutez, nous espérons simplement que les gens apprécieront cette nouvelle ensemble d’histoires. J’aime certainement faire ce que je fais ici. J’espère que nous pourrons le faire pendant longtemps.





Le chapitre 20 de Mandalorian devrait être l’épisode le plus court de la série à ce jour

Avec une base de fans dévouée et acclamée par la critique, Le Mandalorien est rapidement devenu l’une des franchises les plus populaires du Guerres des étoiles univers. Chaque épisode transporte les fans dans une galaxie très, très lointaine, en suivant le voyage de Din Djarin et Grogu alors qu’ils naviguent dans un monde dangereux et inconnu. L’épisode de cette semaine, cependant, a battu le record de la série en termes de durée d’exécution et a eu un rythme différent par rapport aux épisodes précédents.

Selon les rapports, le prochain épisode, « Chapitre 20 », sera le plus court de la série, avec une durée de 30 minutes et 39 secondes. Cet écart par rapport à la durée d’exécution typique de l’émission incite les fans à voir ce que l’épisode apportera et comment la durée d’exécution plus courte aura un impact sur le rythme et la sensation générale de l’épisode. De plus, l’épisode marque le retour de Carl Weathers en tant que réalisateur, qui est surtout connu pour son rôle de haut magistrat Greef Karga dans la série. Avec Weathers de retour dans le fauteuil du réalisateur, les fans pensent que Karga pourrait apparaître.

Le Mandalorien la saison 3, épisode 4, devrait être diffusée sur Disney + le 22 mars.