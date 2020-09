Les nouveaux iPhones arriveront le 15 septembre

Ces dernières semaines, les utilisateurs d’iPhone ou les utilisateurs intéressés par l’achat d’un nouveau modèle de smartphone ont déjà su tout ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux téléphones du Série iPhone 12, restant cependant sans information sur le moment où ils pourraient enfin assister à la présentation des nouveaux gadgets. Mais maintenant, la réponse à cette dernière question est enfin venue: les appareils seront officiellement dévoilés Mardi 15 septembre lors d’un événement virtuel.

La nouvelle était anticipée par l’apparition sur Twitter d’un nouveau hashtag sponsorisé #AppleEvent, accompagné d’un emoji temporaire inédit: le pomme croquée Symbole de la pomme, mais coloré en bleu. La nouveauté ne contenait pas d’informations pertinentes sur les produits qui seront présentés, mais entrez rapidement le hashtag parmi ceux en vogue partout dans le monde – y compris aux États-Unis et en Italie – avant même l’annonce officielle.

Ce que signifie l’emoji bleu #AppleEvent

La pomme mordue bleue qui accompagne le hashtag #AppleEvent n’est pas quelque chose d’unique. Ces éléments sont appelés hashflag et sont accessibles à toutes les entreprises qui, en accord avec Twitter, peuvent inventer des emojis temporaires pour accompagner les hashtags qu’elles décident de sponsor sur la plateforme. La raison pour laquelle Twitter n’est pas inondé de ces emojis personnalisés toute l’année est que l’opération peut coûter jusqu’à un million de dollars, et peu de gens peuvent se permettre une dépense similaire pour embellir leur hashtag.

Ce que révèle le hashflag de la pomme bleue

Puisqu’il s’agit d’emojis temporaires, les hashflags ont une date d’expiration au-delà de laquelle l’emoji disparaît et n’est plus disponible sur le réseau social. Revenir à cette date n’est pas difficile, et dans le cas d’un événement attendu comme la présentation des nouveaux iPhones cela peut donner des informations utiles sur la date à laquelle il aura lieu. Pour la pomme bleue de #AppleEvent, nous parlons d’une date de validité qui commence aujourd’hui et se termine le lundi 28 septembre. Considérant que le hashtag est généralement sponsorisé par Apple pour annoncer l’actualité de ses événements de présentation, l’information a été utilisée pour tenter de retracer la date de présentation des nouveaux appareils à l’avance.

iPhone 12 et autres produits attendus

Alors que les utilisateurs du social travaillaient en conjectures, le communiqué de presse de la maison de Cupertino est arrivé qui annonçait officiellement mardi 15 septembre la date désignée pour son prochain événement spécial. Avec les iPhones, Apple pourrait également présenter autres produits: le lancement de la nouvelle génération de Montre Apple, d’un nouvel iPad et un nouveau produit qui pourrait s’avérer être le AirTag, les balises sans fil qui vous permettent de localiser avec précision tout objet auquel elles sont combinées.

Dans tous les cas, le rendez-vous est prévu dans exactement une semaine: mardi 15 septembre à à 19 heure italienne, lorsque la diffusion en direct de l’événement sera diffusée depuis Apple Park vers le site Web d’Apple et les canaux sociaux de l’entreprise.