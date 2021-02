Björk partage un mélange de chansons qui lui ont «sauvé» la vie

Björk a partagé une playlist avec un mélange de chansons en collaboration avec Radio Sonos, qui comprend 21 ans de chansons de sa collection personnelle.

Le chanteur est le dernier d’une liste d’artistes qui ont collaboré avec Radio Sonos partageant leurs playlists personnelles, accompagnant Thom Yorke Oui Brindilles FKA.

Le mélange de Björk est officiellement intitulé, « 21 ans de fichiers Wave liquidés dans un flux », y compris les thèmes de Alim Qasimov, Jérémie, Oui, LFO, Aby Ngana Diop, ML Buch, entre autres.

Au cours de la collaboration, Björk Il a expliqué qu’il avait le même ordinateur portable depuis 21 ans et qu’il est devenu une sorte de référentiel pour toutes ses chansons préférées qu’il a découvertes sur CD, Cassettes, Vinyles, etc. En plus de déclarer que ces chansons ont « sauvé » sa vie.

« Voici de la musique pour les mariages, la solitude, les danses, les parties d’échecs amicales ou les promenades en montagne … Je remercie tous les musiciens qui m’ont sauvé la vie à plusieurs reprises au fil des ans et j’espère que vous apprécierez cela autant que moi. »