The Grey Man arrive sur Netflix réalisant un film plein d’adrénaline et de suspense avec Ryan Gosling et Chris Evans

En quelques heures seulement, L’homme gris viendra sur netflix après presque un an d’attente. Dirigée par frères Joe et Anthony Russo (fin de partie des vengeurs), le film a aussi un casting de luxe : Ryan Gosling, Chris Evans, Anne d’armes Oui Rege-Jean Page Ils sont les protagonistes de cette histoire. Et, avec un développement visuel impressionnant, ce film qui mêle drame, action, suspense et même un brin thriller a tout pour devenir un succès.

L’homme gris raconte l’histoire de Court Gentry, le personnage de Ryan Gosling, qui était un ex-détenu froid avant d’être recruté par Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) pour travailler avec eux à la CIA. Nom de code Sierra Six, Gentry obtient une solution policière et est libéré de prison pour commencer ses nouvelles fonctions. En eux, vous devez effectuer les tâches les plus secrètes et spéciales de l’Agence de renseignement. (Spoiler Synopsis).

Cependant, un jour, tout bascule et Fitzroy perd son poste, qui est alors occupé par un nouveau patron : Denny Carmichael. Ce personnage, incarné par Régé-Jean Page, est en charge des agents et de tout ce qui concerne la CIA. À tel point que, avec de nouvelles commandes, Sierra Six a pour tâche de tuer « un très mauvais homme » qui est contre le gouvernement des États-Unis. Pourtant, au milieu de la mission, il découvre quelque chose de nocif pour son nouveau patron et doit s’échapper avant que Lloyd, le personnage de Chris Evans, un collaborateur de l’agence, ne le découvre et ne le tue.. (Spoiler Synopsis)

Et c’est ainsi que commence un film plein de suspense, de drame, d’action et d’adrénaline. L’homme gris et plus précisément les frères russes, a trouvé la formule parfaite pour englober ce type de genre dans une seule histoire. C’est ce qui, précisément, fait du long métrage l’un des plus captivants et visuellement attractifs sortis jusqu’à présent cette année. Aussi, une autre grande réussite des réalisateurs et scénaristes est d’avoir pu démarrer une histoire avec une telle fluidité.

Eh bien, ce ne sont pas seulement des scènes d’action épiques, mais les scripts sont les plus réussis pour chaque scène. Avec beaucoup d’ingéniosité, l’équipe de production a réussi à allier drame, comédie et humour noir dans chacune des répliques des acteurs. De plus, le son et le niveau de production que l’on voit dans le film est un spectacle sans précédent. Comme il est bien connu, Netflix a réussi à faire le tour de plusieurs endroits en Europe pour tourner cette histoire et ainsi ils en ont fait le plus cher de son histoire.

À tel point que chaque ville dans laquelle se déroule l’intrigue parvient à la transformer en quelque chose sans égal. Cependant, la vérité est que la mise en scène ne serait pas la même sans le grand travail de ses acteurs. C’est ça, ce sont eux qui arrivent à nous amener, en tant que spectateur, à renouer avec leurs évasions et leurs tours du monde. Ryan Gosling et Chris Evans forment une excellente combinaison en tant que héros et méchant de l’histoire.. À son tour, son travail séparément est digne d’admiration, en particulier celui d’Evans. Eh bien, l’acteur a su démontrer sa polyvalence, laissant derrière lui des rôles qui l’ont profondément marqué comme Captain America.

D’un autre côté, Régé-Jean Page a également fait un travail remarquable en ce qui concerne l’interprétation. Bien sûr, pour en savoir plus sur son histoire, son personnage a manqué un peu de développement et il y a certains aspects de sa mauvaise prise de décision qui ne sont pas entièrement compris. Cependant, avec cela, il a montré qu’il n’était pas seulement un idole, mais qu’il pouvait aussi donner vie à un méchant.

À la fois, Ana de Armas a encore brillé dans ce travail. À plus d’une occasion, l’actrice a montré qu’elle avait la capacité de personnifier n’importe quel personnage, mais avec celui-ci, elle a réussi à dépasser, au moins, mes attentes. Elle n’est pas seulement un agent de la CIA, mais elle génère de l’empathie, du charisme et de l’émotion lorsque le spectateur se connecte au film. Car, bien que son personnage soit secondaire, il parvient à marquer ce tournant chez le protagoniste qui finit par être imprévisible.

Cependant, il convient de noter que tout n’est pas merveilleux dans L’homme gris. La vérité est que le frères russes a dépassé mes attentes avec le film, mais à un moment donné, il a rappelé des souvenirs des batailles épiques de fin de partie des vengeurs. Apparemment, les directeurs, ils n’ont pas réussi à fuir cette marque de merveille pour ce nouveau film. En fait, ils sont parfois un peu exagérés, mais au-delà de ce minimum de détails, le film vaut la peine d’être vu et apprécié pendant le week-end.

