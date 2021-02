Vous envoyez un fil au fournisseur, mais en réalité vous payez un escroc – c’est l’arnaque de l’homme au milieu

Un virement bancaire de milliers d’euros qui part mais n’atteint jamais sa destination. Au contraire: il s’agit de mauvaise destination, entre les mains d’un escroc expérimenté. C’est l’arnaque l’homme au milieu appliquée aux e-mails, une arnaque dangereuse qui risquait récemment de vider le compte bancaire d’un entrepreneur de la région vénitienne. L’histoire, racontée ces derniers jours par de nombreux journaux, s’est terminée avec succès grâce à l’intervention de la police des finances de Trévise qui a réussi à récupérer les biens volés aux escrocs et à les restituer à la victime; l’arnaque, cependant, est une véritable constante des escroqueries en ligne et pour ne pas y tomber, vous devez faire attention à les communications qui ont lieu par e-mail et contiennent des données sensibles.

Qu’est-ce que l’arnaque de l’homme au milieu?

En informatique, les techniques d’intrusion de l’homme du milieu impliquent généralement l’infiltration d’un agent externe au sein de communications légitimes qui ont lieu entre un expéditeur et un destinataire. Dans le domaine spécifique des e-mails, cela se produit lorsque l’escroc parvient à prendre le contrôle de l’adresse e-mail de sa victime. Cela peut se produire en utilisant des noms d’utilisateur et des mots de passe divulgués en ligne ou en utilisant d’autres techniques; ce qui est important, c’est qu’une fois que vous avez accès à vos e-mails, l’escroc n’agit pas immédiatement, mais lit simplement attentivement tous les messages entrants dans l’attente de sa chance.

C’est ce qui s’est passé ces derniers jours, lorsque les escrocs ont infiltré les communications entre un homme d’affaires vénitien et un concessionnaire automobile dont le premier achetait un véhicule. Lorsque le vendeur a envoyé les détails de son compte courant où effectuer le virement, les escrocs ont Code IBAN remplacé avec celui d’un compte à leur nom. La victime a tellement payé 20000 € où indiqué, pensant qu’ils ont servi à acheter le véhicule alors qu’ils se sont plutôt retrouvés dans les coffres de l’organisateur de l’arnaque.

Comment se protéger

Conscient de l’erreur, l’entrepreneur a contacté la police qui a réussi à retrouver le propriétaire du compte, à récupérer l’argent et à le rendre à la victime. Cependant, ce n’est pas toujours possible, il vaut donc mieux prendre des précautions et repérer les éventuelles escroqueries de loin: en particulier, il vaut mieux laisser les transactions économiques être gérées par plateformes spécifiques qui vous permettent de bloquer les frais et les crédits en cas d’erreur; si l’e-mail et l’IBAN sont nécessaires, mieux comparer les informations par téléphone Reçus. En général, pour éviter les intrus silencieux dans votre boîte de réception, il est essentiel changer le mot de passe de temps en temps et activer des systèmes de sécurité supplémentaires tels queauthentification à deux facteurs.

