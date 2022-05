« Stranger Things » : quelle chanson Max écoute en continu dans la saison 4 et ce que disent ses paroles

Après avoir perdu son frère de manière choquante et tragique, Max (Sadie Sink) rend visite à un thérapeute au quatrième saison de « Stranger Things », mais ne pas être en mesure de dire ce qui s’est réellement passé cette nuit fatidique, ne l’aide pas à surmonter la douleur et le traumatisme. C’est pourquoi la meilleure amie d’Eleven (Millie Bobby Brown) se réfugie dans une chanson qu’elle répète encore et encore.

Il s’agit de « Running Up That Hill » de Kate Bush, un thème musical de 1985 qui accompagne les premières scènes de Max dans l’avant-dernier volet de la série à succès de Netflix créé par les frères Duffer. Dans cette séquence, la sœur cadette de Billy est perdue dans ses pensées et ses mauvais souvenirs.

Lors d’une conversation avec IGN, Sink a décrit Max dans le quatrième épisode de « choses étranges » Quoi « un peu plus près de l’endroit où elle était dans la saison 2, parce qu’elle avait cette garde juste en étant la nouvelle”.

Tandis que, « dans la saison 3, elle se détend un peu et nous voyons une version plus drôle et plus confortable de Max. Mais avec la saison 4, il est revenu à ses anciennes habitudes, mais dans un autre extrême. Cela l’a amené à un autre niveau. Donc, d’une certaine manière, cela semble familier, mais c’est vraiment déchirant à regarder. C’est presque comme si la vie s’était écoulée”. De son côté, Ross Duffer a révélé que Max est le «centre émotionnel de la saison”.

Max écoutant « Running Up That Hill » dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

« COURIR SUR CETTE COLLINE » PAR KATE BUSH

« Courir sur cette colline (Un accord avec Dieu)» est le premier single de « Hounds of Love », le cinquième album studio de l’auteure-compositrice-interprète anglaise Kate Bush, qui dans son enfance a été encadrée par le guitariste de Pink Floyd David Gilmour.

Le single est sorti le 5 août 1985 au Royaume-Uni et est considéré comme la chanson la plus populaire de l’artiste dans les années 80 et l’un des meilleurs enregistrements de son époque. De plus, il a reçu une diffusion considérable sur la radio pop et MTV a également mis la vidéo en rotation, malgré le rejet du clip original.

« Courir en haut de cette colline » il a culminé à la troisième place des charts britanniques et est entré dans le Top 30 aux États-Unis. En 2012, Kate Bush a réenregistré sa voix d’un demi-ton et l’a placée sur la piste d’accompagnement de la version étendue, et le thème a été utilisé lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de cette année-là.

PAROLES DE « RUNNING UP THIS HILL » DE KATE BUSH

Ce sont les paroles de « Running Up That Hill », une chanson que Max écoute sans arrêt au début de la quatrième saison de « choses étranges”.

Ça ne me fait pas mal (Iyeh-yeh-yo)

Voulez-vous ressentir ce que ça fait? (Iyeh-yeh-yo)

Veux-tu savoir, savoir que ça ne me fait pas mal ? (Iyeh-yeh-yo)

Voulez-vous entendre parler de l’affaire que je fais? (Iyeh-yeh-yo)

[Pre-Coro 1]

Tu

C’est toi et moi

[Coro]

Et si seulement je pouvais

Je ferais un pacte avec Dieu

Et je lui demanderais d’échanger nos places

Courir sur cette route

Courir sur cette colline

Courir dans ce bâtiment

Dis, si seulement je pouvais, oh

[Verso 2]

Tu ne veux pas me blesser (Iyeh-yeh-yo)

Mais vois à quelle profondeur se trouve la balle (Iyeh-yeh-yo)

Ignorant que je te déchire (Iyeh-yeh-yo)

Ooh, il y a du tonnerre dans nos cœurs (Iyeh-yeh-yo)

Y a-t-il tant de haine pour ceux que nous aimons ? (Iyeh-yeh-yo)

Dis-moi, nous comptons tous les deux, n’est-ce pas ? (Iyeh-yeh-yo)

[Pre-Coro 2]

Tu

C’est toi et moi

C’est toi et moi, ne serons pas malheureux

[Coro]

Et si seulement je pouvais

Je ferais un pacte avec Dieu

Et je lui demanderais d’échanger nos places

Courir sur cette route

Courir sur cette colline

Je cours dans ce bâtiment (Iyoh)

Dis, si seulement je pouvais, oh

[Pre-Coro 2]

Vous (Iyeh-yeh-yo)

C’est toi et moi

C’est toi et moi, ne serons pas malheureux (Iyeh-yeh-yo)

[Puente]

Oh allez, bébé (Iyeh)

Oh allez, chérie

Laisse-moi te voler ce moment maintenant

Oh allez, mon ange

Allez, allez, chérie

Échangeons l’expérience, oh, uh-oh

[Coro 2]

Et si seulement je pouvais

Je ferais un pacte avec Dieu

Et je lui demanderais d’échanger nos places

Je courrais sur cette route

Courir sur cette colline

Sans aucun problème

[Coro 2]

Dis, si seulement je pouvais

Je ferais un pacte avec Dieu

Et je lui demanderais d’échanger nos places

Je courrais sur cette route

Courir sur cette colline

Sans aucun problème

[Coro 2]

Dis, si seulement je pouvais

Je ferais un pacte avec Dieu

Et je lui demanderais d’échanger nos places

Je courrais sur cette route

Courir sur cette colline

Sans aucun problème

Dis, si seulement je pouvais

Courir sur cette colline

Sans aucun problème

Si seulement je pouvais courir sur cette colline

Si seulement je pouvais courir sur cette colline